الخدمات النيابية: 9.5 مليار دولار الهدر السنوي في فساد شركات النقال



كشفت لجنة الخدمات النيابية، عن ضياع اكثر من 9 ونصف مليار دولار من فوائد شركات الهاتف النقال بسبب الفساد الحكومي لصالح الشركات والتي تغطي اكثر من 10%من الموازنة السنوية.

وقال عضو لجنة الخدمات النيابية محمد الخالدي ان “ما يثير الاسف هو تغطية الحكومة لفساد شركات الهاتف النقال عن الاموال المسروقة من المواطن وقوته”.

واضاف ان “عدد النواب الذين طعنوا بقرار تجديد رخصة شركات الهاتف النقال امام القضاء وصل الى اكثر من 115 نائب واستحصلوا الامر الولائي بإيقاف تلك الرخص”.

واضاف “من الجرائم الاخرى هو اصرار الحكومة بالفساد وطعنها بالأمر الولائي وتمييزه مرى اخرى لصالح الشركات “، لافتا الى ان “وقفة القضاء كانت مشرفة ورفض تمييز الحكومة”.

واوضح الخالدي ان “عدد المشتركين في خطوط شركات الاتصال في العراق بلغ 38 مليون مشترك بالخطوط الفعالة في وقت يصل عدد الخطوط المشتركة في الامارات نحو 12 مليون مشترك”، مشيرا الى ان “الامارات تأخذ فائدة 15% والعراق يأخذ 18 %”.

ولفت الى ان “الطامة الكبرى هي ان مقدار الاموال التي تستحصلها الامارات عن 12 مليون مشترك تصل الى 2 ونص مليار دولار في وقت يستحصل العراق عن 38 مليون مشترك نصف مليار دولار”.

وافاد ان “العدد الحقيقي والذي من المفترض يستحصله العراق مقارنة بالأمارات من الشركات يصل الى 10 مليار دولار”، مبينا ان “مقدار الهدر والضياع يقدر بنحو 9 ونصف مليار دولار مما يغطي 10% من الموازنة السنوية للعراق”.