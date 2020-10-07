100 مليار تكلفة مشاريع متعثرة بالعراق بسبب عصابات إيران والانفلات الأمني وفساد ومحاصصة سياسية

مراقبون: الدولة "شلّت" تحت سيطرة عصابات طهران ولا أحد من المستثمرين قادر على المجىء أو تنفيذ مشروع واحد



ما الذي يجنيه العراق جراء وجود عشرات الميليشيات الإيرانية على أرضه؟

إنه يجني الانفلات الأمني ويجني عزلة دولية تقترب منه وبالاضافة الى ذلك، خراب اقتصادي يكلف الوطن عشرات المليارات من الدولارات.

هذه هى الحقيقة التي كشفها تقرير، نشرته "اندبندنت عربية"، حول آلاف المشاريع المتعثرة بسبب الانفلات الأمني والميليشاوي في العراق.

ومن أمام مبنى غير مُكتمل لمدرسة في جنوب العاصمة العراقية بغداد لا يزال ينتظر من ينجزه منذ عدة سنوات على أمل أن يسد جزءاً من نقص عدد المدارس التي تحتاج إليها المدينة، بعد أن أصبحت مدارسها مكتظة بالتلاميذ، وتفتقر إلى أبسط مقومات التعليم الحديث. هذا المبنى هو واحد من آلاف المشروعات المختلفة لمدارس ورياض الأطفال والمستشفيات والجسور والطرق والإسكان وتصفية المياه والمجاري ومنشآت رياضية، وغيرها من المجالات، توقف العمل بها منذ عام 2014 نتيجة الأزمة الاقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط والعمليات العسكرية ضد "داعش الارهابي".



وتقدر وزارة التخطيط، المشروعات المهددة بالتوقف والمتلكئة بنحو 6250 مشروعاً، تعرض قسم كبير منها للاندثار وأضرار كبيرة لسرقة المعدات الخاصة بها، مما يجعل البدء بها من جديد يحتاج إلى مبالغ ضخمة، ويبدو أن الحكومة غير قادرة على توفيرها ربما خلال عقد من الزمن.

وبحسب هيئة النزاهة، فإن تكلفة إكمال هذه المشروعات يحتاج إلى أكثر من 100 مليار دولار، الأمر الذي قد يجبر الدولة على إلغاء العديد منها، أو إحالة قسم منها للاستثمار للقطاع الخاص بعد إجراء تعديلات عليها ربما تخفض من تكلفتها. وعلى الرغم من نجاح وزارة التخطيط خلال الشهرين الأخيرين في إيجاد تمويل لبعض المشروعات عبر الاقتراض، داخلياً وخارجياً، خصوصاً إيجاد التمويل لإكمال 24 مستشفى من أصل 50 متوقف العمل بها، لكن نواباً ومتخصصين يرون أن هناك تعقيدات وصعوبات تمنع تحقيق تقدم ملموس في جذب تمويل هذه المشروعات أو إحالتها إلى الاستثمار.



واكد عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، حسن جلال، أن التعقيدات التي تضعها المصارف في منح القروض أحد أسباب توقف المشروعات الاستثمارية والتنموية، وهي بحاجة إلى خطوات لتبسيط الإجراءات لمزيد من المستثمرين. لافتا إلى إن المصارف ترفض إقراض مشروعات استثمارية وصلت نسب إنجازها إلى أكثر من 25 في المئة بسبب الروتين المعمول به في أغلب المصارف العراقية التي تُعد طاردة للاستثمار"، ويستبعد قدرة الدولة على إكمال المشروعات المتوقفة بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد وعدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين المتأخرة، مرجحاً توقفها لحين إيجاد بدائل.

ومن بين الحلول التي يطرحها عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية لإكمال المشروعات، الاستعانة بالقطاع الخاص وإشراكه مع نظيره العام بهذا الشأن لضمان سرعة التنفيذ.



وتعمل الجهات الإدارية على مشروع تقول إنه سيعمل على سرعة إنجاز التعاملات اليومية، ويقلل من الفساد الإداري المستشري في مؤسسات الدولة باسم "الحوكمة الإلكترونية" وتطبيقه فعلياً في عدد من مؤسسات الدولة، إلا أن عدم وجود بنية تحتية لقطاع الاتصالات ضيق حلقة تطبيق المشروع.

واتفق معه، الباحث الاقتصادي باسم عبد الهادي مع ما ذهبت إليه لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ويجد أن إحالة هذه المشروعات للقطاع الخاص خطوة مهمة من أجل سرعة إنجازها. واضاف عبد الهادي أن "على الحكومة العراقية التركيز على المشروعات التي وصلت إلى مراحل متقدمة في الإنجاز، لا سيما في هذه الفترة التي تعاني أزمة اقتصادية خانقة، خصوصاً تلك التي لها علاقة بالبنى التحتية كالطرق والجسور والاتصالات لدورها في تعزيز عمل القطاع الخاص"، ويستبعد قدرة الحكومة على توفير المبالغ اللازمة ضمن الموازنة الاستثمارية لعام 2021.

بدوره، يقدر المستشار الاقتصادي السابق في رئاسة الوزراء، مظهر محمد صالح، عدد المشروعات المتلكئة بأكثر من 6 آلاف مشروع بتكلفة 100 مليار دولار. يضيف صالح أن "الحكومة العراقية التزمت إنشاء آلاف المشاريع الاستثمارية، ما أدى إلى تأخر إنجازها مع أية ضائقة مالية تواجه الحكومة، خصوصاً أن هذه المشاريع خضعت لتأثيرات المحاصصة السياسية والمناطقية في اختيارها على حساب المردود الاقتصادي"، ويستعبد قدرة الحكومة على تغطية نفقات هذه المشروعات في موازنة عام 2021 إذا ما استمرت الأزمة المالية، وستكون الأولوية بحسب صالح في موازنة 2021 لقطاع الطاقة والمشروعات قيد التسليم أو المشروعات المرتبطة بالقروض والتمويل الدولي.

والخلاصة الانفلات الأمني والميليشاوي والمحاصصة الطائفية جعلت من العراق بلدا مشلولا بمعنى الكلمة.

لا نجاة إلا بعد تفكيك وتسريح عصابات إيران الدموية ومحاكمة القتلة من عناصرها.

أ.ي