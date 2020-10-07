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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 07 تشرين الأول 2020 01:45 ص

فؤاد حسين يحمل إيران مسؤولية التدهور الأمني ويقول علانية: نتوقع منها حوارا شفافا حتى لا تُغلق السفارة الأمريكية

روحاني وفؤاد حسين

مراقبون: تحرك وزير الخارجية نحو إيران يؤكد تماما وعيه بأن طهران محركة الإرهاب والصواريخ
  
قال مراقبون، إن تحركات الخارجية العراقية، برئاسة فؤاد حسين في أزمة التهديد الأمريكي الجاد بإغلاق السفارة الأمريكية نحو إيران وقادة الملالي الإرهابيين، يؤكد الوعي التام لفؤاد حسين بأن قرار الرصاص والصواريخ في بغداد مقره الرئيسي طهران. ولو وافق الملالي الإرهابي على وقف إطلاق الصواريخ وقدر خطورة الموقف في العراق لتوقفت الصواريخ على الفور.


وكانت قد كشفت وزارة الخارجية، عن عزم مملكة الدنمارك افتتاح سفارتها في العاصمة بغداد "قريباً". وقالت الوزارة في بيان إن  الوزير فؤاد حسين بحث مع نظيره الدنماركيّ جيبي كوفود آليّات تدعيم التعاون الثنائيّ بين البلدين، ومنها، افتتاح سفارة للدنمارك في بغداد في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين. وأوضحت الوزارة أن ذلك جاء في اتصال هاتفيّ تلقّاه وزير الخارجية فؤاد حسين من نظيره الدنماركيّ جيبي كوفود.
وأكد الوزير بحسب البيان أن الحكومة اتخذت تدابير لتعزيز أمن البعثات الدبلوماسيّة في بغداد، فيما أعرب الوزير كوفود عن دعم بلاده للعراق، وحرصها على توطيد العلاقات الثنائيّة. وبحسب البيان فقد بحث الجانبان، قرار الجانب الأميركيّ سحب سفارته من بغداد، وتداعياتها على دول التحالف، وحلف الناتو.
ودعا وزير الخارجية العراقي، نظيره إلى العمل معاً لإقناع الأميركان بإعادة النظر في هذا القرار.
في نفس السياق، قال وزير الخارجية فؤاد حسين، إن الهجمات التى تشن في العراق لا تطال البعثات الدبلوماسية فقط بل الشعب العراقى أيضا. وأضاف أن إيران لها تأثير فى الواقع العراقى ونتوقع منها القيام بـ"خطوات إيجابية".


وفى وقت سابق بحث وزير الخارجية، فؤاد حسين مع نظيره الألماني هايكو ماس، العلاقات والروابط الثنائيّة بين البلدين، و القرار المبدئي للإدارة الأمريكية بسحب السفارة من بغداد. وأوضح بيان أصدرته الخارجية، أن الجانبين ناقشا خلال اتصال هاتفي، مختلِف الاحتمالات المستقبلية بالنسبة لوضع البعثات الدبلوماسيّة في بغداد، وأكدا أهمية مواصلة تبادل وجهات النظر والتواصُل من أجل إيجاد حُلُول لهذه الأزمة.
جدير بالذكر أن إغلاق السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد وفق مصادر عدة أصبح أمرا محسوما وينتظر فقط قرار الرئيس ترامب، بعدما بلغت الفوضى الأمنية ذروتها.
أ.ي

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