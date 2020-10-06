الكاظمي يهرّج: هيبة العراق تتداولها أقدام ميليشيات إيران وهو يشكل لجنة برئاسة الفياض والأعرجي للتحقيق في من خرقوا الهيبة!

الفياض الإرهابي الميليشياوي والأعرجي سيرفعان تقريرا يدين الحشد الشعبي الأرهابي وميليشيا بدر



سخر عراقيون، من المسمى الذي أطلقه الكاظمي على لجنته الجديدة، والتي أسماها لجنة التحقيق في اختراق هيبة العراق أو بالأحرى أعمالا مسّت هيبة العراق!

وأعطاها مهلة 30 يوما لتعرض تقريرها!

فالكاظمي طوال ما يزيد عن أربعة أشهر كاملة، لم يعرف من اخترق هيبة العراق ومن داس على هيبته شخصيا وهيبة العراق؟!

وقال مراقبون، ان الرجل مولع بالتصريحات واللجان لكن على الأرض لا شىء ولا قرار يمس حياة العراقيين.

وكان قد شكّل رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، لجنة للتحقيق في الخروقات التي تمس هيبة العراق.

وأصدر مكتب الكاظمي، وثيقة تتضمن تشكيل لجنة تحقيق في الخروقات التي تستهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية وتحديد المقصر. وستكون اللجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، ومعه قيادات من الأجهزة الأمنية أعضاء، بينهم: رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي عبد الغني الأسدي، ورئيس أركان الجيش عبد الأمير رشيد يار الله، السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة محمد حميد كاظم، ونائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير كامل عبد الله، ووكيل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الإدارية في وزارة الداخلية عامر صدام المالكي، ومعه اللواء ماجد علي حسين الدليمي ممثل جهاز المخابرات الوطني العراقي.



وترأس الكاظمي الاجتماع الأول للجنة التحقيق في الخروقات الأمنية التي تستهدف أمن العراق وهيبته، قائلاً إن "هذه اللجنة المشكلة من الأجهزة التنفيذية الأمنية، ولجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، إنما تمثل رأي الوحدة الوطنية، وستعتمد ذلك في عملها. إن الجهات التي قتلت وجرحت عراقيين أبرياء، بخلاف ما يروّج المبررون لهذه الاعتداءات، إنما تسيء إلى مستقبل العراق وعلاقاته".

كما بيّن أن هذا الأمر قد تجاوز حدوده في ظل الأزمات المركبة التي يعيشها العراق، وأن العراق اليوم أمام مسؤولية تاريخية، إذ إن الدولة تمر باختبار حقيقي. ولفت إلى أن هذه اللجنة مخوّلة بالحصول على أي معلومات تطلبها من أي جهة، وننتظر منها أن تأتي نتائجها ضمن الإطار الزمني المحدد لها. وستسهم مخرجات هذه اللجنة في تثبيت هيبة الدولة والمؤسسة العسكرية ومهنيتها.



من المقرر أن تعمل اللجنة بالاشتراك مع ممثلي مجلس النواب لجنة الأمن والدفاع، وبينهم رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب النائب محمد رضا داود ناصر الحيدري، ونائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب النائب نايف مكيف شنان الشمري. والنائب ناصر يوسف محيي الدين الهركي مقرر لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب. وأكد القرار أن أعمال اللجنة تعرض خلال 30 يوما من تاريخ تنفيذ هذا الأمر.

يشار إلى أن أميركا كانت أطلقت تحذيراً للعراق قبل أيام من أنها ستغلق سفارتها في بغداد إذا لم تتحرك الحكومة العراقية لوقف هجمات الميليشيات المدعومة من إيران ضد الأميركيين.

فيما تصاعدت أعمال العنف التي تقوم بها الميليشيات المدعومة من إيران في الأسابيع الأخيرة ضد المصالح الأميركية، رغم وعود مصطفى الكاظمي بشن حملة عليها.

وكان نشاط ما يعرف محليا بـ "خلايا الكاتيوشا" ازداد مؤخرا، لا سيما منذ زيارة الكاظمي إلى واشنطن قبل شهرين، في محاولة لزعزعة سلطته، بحسب ما وصفت سابقا الإدارة الأميركية تلك الهجمات.

خبراء تحدثوا لـ"بغداد بوست"، عن أن الكاظمي دخل في مرحلة التهريج السياسي وأن تشكل لجنة بعضوية فالح الفياض وقاسم الأعرجي، فهل يعقل أن رئيس الحشد الإرهابي سيقدم تقريرا ضد عصبات يترأسها ؟ وهل يعقل أن يقدم قاسم الأعرجي عضو ميليشيا بدر تقريرا ضد عصابات هادي العامري؟؟!

إنها مرحلة التهريج السياسي من جانب الكاظمي في عز المأساة.

ا.ي