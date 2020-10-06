تأخر صرف رواتب الموظفين يوحد ذيول إيران ضد الكاظمي الفاشل.. والمالكي وهادي العامري يقودان الحملة

مراقبون: تبادل ادوار مروع على حساب العراق



فيما وصف بتبادل أدوار مروع للنيل من البلد، وبعد ثبوت فشل سياستهم على مدى 17 عاما في حكم العراق، بدا ذيول ايران مهاجمة الكاظمي الفاشل في موضوع الرواتب المتاخرة.

ويرى مراقبون انه تبادل أدوار، ففي مجلس النواب الذي يسيطر عليه ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح يمنع تمرير قانون الاقتراض وفي الشارع يتصدر المجرم نوري المالكي وهادي العامري الهجوم على حكمة الكاظمي.

في محاولة مكشوفة لتصوير انفسهم أنهم في صف الموظفين ويرفضون تأخير رواتبهم.

واستغلت أحزاب إيران وذيولها، أزمة الرواتب التي يمر بها العراق، للنيل من الكاظمي، وتأليب الشارع ضده. وتصاعدت حدة الأزمة في العراق، إثر التأخير الحاصل في تسليم الموظفين مرتباتهم الشهرية، فيما يتقاذف البرلمان والحكومة المسؤولية حول ذلك، بالرغم من مرور نحو أسبوعين على استحقاق دفع الرواتب.



وتطالب الحكومة البرلمان، بالإسراع في تشريع قانون يتيح لها اقتراض الأموال من البنك المركزي، لتمويل النفقات الجارية، ودفع مستحقات الموظفين. فيما يقول البرلمان، إن الحكومة لم تقم بالإصلاحات اللازمة خلال فترة القرض الأول في شهر يونيو/حزيران الماضي، والبالغ 15 مليار دولار.

وعلى الرغم أن الأزمة مالية وليست سياسية، إلا أن أطرافا حزبية استغلتها لمصالحها، وبدأت حملة ضد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، للنيل منه وتأجيج الشارع ضده باستخدام عدة أدوات.

ومنذ أيام، تنشط مؤسسات إعلامية تابعة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، الممول إيرانيا، ببث تقارير ومواد إعلامية حول تردي الخدمات في البلاد، وحاجة الموظفين إلى المرتبات الشهرية، والأثر الحاصل بسبب تأخير تلك الرواتب. ورغم إدراك الكتل السياسية، أن الظروف التي تمر بها البلاد، خاصة أزمة أسعار النفط التي تزامنت مع القيود التي فرضها تفشي فيروس كورونا، إلا أنها تصر على زج مسألة الرواتب في معركتها السياسية ضد الكاظمي.



ويمثل ائتلاف دولة القانون بزعامة المجرم نوري المالكي، وتحالف الفتح، برئاسة الارهابي هادي العامري، رأس الحربة في هذه الحملة، حيث أصدر أمس الإثنين بيانا، انتقد فيه سياسات الحكومة، وطالب بصرف الرواتب بأقرب وقت وفق تقرير نشره موقع ارم نيوز. وطالب الائتلاف في بيان رئيس الحكومة، ووزارة المالية، بإيضاح كامل أمام الشعب العراقي عن ماهية أبواب صرف مبلغ الاقتراض الأول الذي تعهدت به الحكومة، أنه يكفي لدفع الرواتب إلى نهاية العام الحالي.

وأضاف: نطالب الحكومة أن توضح بالأرقام إيرادات المنافذ الحدودية والضرائب والرسوم، وعلى الحكومة أن تتراجع عن موافقتها تقسيط مستحقات الدولة على شركات الهاتف النقال، واعتبر النائب فاضل الفتلاوي، أن تاخير الرواتب قضية مفبركة من قبل الحكومة، للحصول على موافقة البرلمان لها، لاقتراض جديد.



وأضاف: أن أصحاب الرواتب من الموظفين والمتقاعدين، وبقية الشرائح التي تستلم رواتب شهرية من الحكومة، غير مقتنعة بتبريرات الحكومة.

يأتي ذلك، عقب أنباء عن وجود حراك يقوده العامري والمالكي، للإطاحة بالكاظمي، باستخدام العشائر، وبعض ضباط الجيش. ويخشى العامري والمالكي أن يحل موعد الانتخابات المبكرة، الذي حدده الكاظمي مطلع يونيو 2021، وقد ضعفت شعبيّتهما تماما.

وقال المحلل السياسي باسل الكاظمي، أن الكتل السياسية استشعرت الخطر مؤخرا، من إجراءات الكاظمي، فيما يتعلق بالمنافذ الحدودية، وضبط واردات الدولة، وملاحقة بعض العناصر الإجرامية. لذلك، استغلت مسألة الرواتب والأزمة المالية، مشيرا إلى أن ذلك يتعلق -أيضا- بالفشل المتراكم للحكومات السابقة، وإدراك تلك الكتل أنها تقترب من خسارة نفوذها في البلاد.



واعتبر باسل الكاظمي في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن الهدف الآخر من تأجيج الشارع العراقي، هو الإبقاء على النفوذ، وعدم محاسبة الفاسدين، ففي حال استقرار البلاد، فإن الأنظار ستتوجه إلى طبيعة الحكم والنهب الحاصل للأموال العراقية، وأكد أن الشعب العراقي أصبح واعيا لما يدور في الغرف المظلمة، والكواليس السياسية، بسبب التجارب السابقة التي مرت عليه.

وبالرغم من استغلال ذيول ايران لازمة الرواتب ا أنها أزمة عاصفة ولا يمكن التاخر في حلها، لانها تتعلق برواتب المواطنين التي يعيشون عليها كل شهر وسط أزمات لا تنتهي في العراق

أ.ي