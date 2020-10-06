الصحة تسجل 4172 إصابة و67 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 67 حالة وفاة، و 4172 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.



وذكرت الوزارة في بيان، أن "عدد الفحوصات المختبرية لهذا اليوم بلغت 24039 ليصل مجموع الفحوصات الى 2395387".



وأشار البيان إلى أن عداد فيروس كورونا لهذا اليوم سجل 4213 و 4172 حالة اصابة، بالإضافة إلى 67 حالة وفاة.