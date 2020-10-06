بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 06 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 06 تشرين الأول 2020 04:28 م

الصحة تسجل 4172 إصابة و67 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في العراق

كورونا العراق
أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 67 حالة وفاة، و 4172 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. 

وذكرت الوزارة في بيان، أن "عدد الفحوصات المختبرية لهذا اليوم بلغت 24039 ليصل مجموع الفحوصات الى 2395387". 

وأشار البيان إلى أن عداد فيروس كورونا لهذا اليوم سجل 4213 و 4172 حالة اصابة، بالإضافة إلى 67 حالة وفاة. 
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أخر تعديل: الثلاثاء، 06 تشرين الأول 2020 04:29 م
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