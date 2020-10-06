بسبب فشله.. حراك برلماني لاقالة وزير المالية من منصبه



كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان رياض محمد، اليوم ، عن وجود حراك برلماني لتغيير وزير المالية الحالي علي علاوي، فيما بين سبب ذلك.

وقال محمد ، ان "وزير المالية علي علاوي، فشل طيلة الفترة الماضية، بتقديم اي خطط لمواجهة الأزمة المالية التي يمر بها العراق، بسبب الظروف الصحية والانخفاض الكبير في اسعار النفط، كما فشل في اداء مهامه بتوفير السيولة النقدية لرواتب الموظفين".

وبين ان "فشل علاوي في مهامه، دفع بحراك برلماني لتغيير وزير المالية، وهذا التغيير سيكون من خلال طريقتين، الاولى تقديم طلب بذلك لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، او اتخاذ طريق اخر، من خلال استجواب الوزير وسحب الثقة عنه".