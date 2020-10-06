ألمانيا تخصص 2.4 مليار دولار لدعم المشاريع الخاصة العراقية

أعلنت السفارة الألمانية في العراق، أن الحكومة الألمانية خصصت 2.4 مليار دولار لدعم المشاريع في العراق.

وقال السفير الالماني في العراق اولي ديهل، في كلمته الافتتاحية، بمؤتمر نظمته منظمة GIZ الألمانية، عبر الانترنت، إن "ألمانيا ملتزمة بشدة بدعم الجهود العراقية لتطوير قطاع خاص مزدهر، لان القطاع الاقتصادي الخاص يمكنه خلق فرص عمل".

وأوضح أنه "لا يوجد اقتصاد في العالم يمكن أن يحقق ويحافظ على مستوى جيد من الثروة بدون رواد الأعمال أو الصناعات التنافسية". وأكد أن "الحكومة الألمانية قد خصصت بالفعل أكثر من 2.4 مليار دولار لدعم المشاريع في العراق"، موعدا بأن "ألمانيا ستواصل دعمها للعراق".

ويعيش العراق، ازمة مالية خانقة، نتيجة سيطرة القطاع العام على نشاط الاقتصاد، وكذلك أحادية الاقتصاد الذي يعتمد على إيرادات النفط بنسبة 97٪ حسب مؤشرات وزارة المالية.

وخلال المؤتمر الذي استمر ليومين، ناقش المشاركون التدابير الممكنة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية، على سبيل المثال من خلال الرقمنة والتحول الرقمي، والتركيز على الأعمال التجارية الزراعية والقطاع الزراعي، فضلاً عن دعم الشركات الناشئة، التي يمكن أن تخلق وظائف جديدة. واتفقوا جميعاً على أن الإصلاح الاقتصادي وإزالة العوائق البيروقراطية هي متطلبات أساسية لتنويع الاقتصاد العراقي وتطوير قطاع خاص يمكنه توفير فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي والمرونة على المدى الطويل