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الثلاثاء, 06 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 06 تشرين الأول 2020 02:30 م

بالأسماء.. ​الكاظمي يشكل لجنة للتحقيق في استهداف البعثات الدبلوماسية

السفارة الأمريكية

شكلت الحكومة  ، لجنة رفيعة المستوى، للتحقيق في الهجمات المتكررة، التي تطال البعثات الدبلوماسية، والسفارة الأمريكية بشكل خاص.
وذكرت وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أنه ”بناء على مقتضيات المصلحة العامة قررنا تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، وعضوية فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي، وعبدالغني الاسدي رئيس جهاز الأمن الوطني، والفريق أول قوات خاصة الركن عبدالأمير رشيد يار الله، رئيس أركان الجيش، والفريق الركن الركن محمد حميد كاظم السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، الفريق الركن عبدالأمير كامل عبدالله، نائب قائد العمليات المشتركة، والفريق الركن عامر صدام المالكي، وكيل الاستخبارات والتحقيقات الإدارية في وزارة الداخلية“.
وأضاف: أن ”اللجنة تتولى التحقيق في الخروقات التي تستهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية وتحديد المقضر، وتنجز أعمالها خلال 30 يوما من تاريخ تنفيذ هذا الأمر“.

وراج الحديث عن خطة أمريكية للانتقال من بغداد إلى أربيل، بعدما زادت الميليشيات المسلحة التابعة لإيران من وتيرة هجماتها على مقر سفارة واشنطن، في العاصمة العراقية.
وأمس الإثنين، قال وزير الخارجية  فؤاد حسين، إن سحب أمريكا سفارتها من بغداد، سيزعزع ثقة العالم بالعراق.
وأضاف حسين للتلفزيون الرسمي: أن ”الولايات المتحدة لم تهدد بغلق السفارة، لكن الهجمات على البعثات والمطار، تسببت بتفكير الإدارة الأمريكية بسحب سفارتها من بغداد، إذ إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أبلغ رئيس الجمهورية، قلق إدارته من زيادة الهجمات على المنطقة الخضراء ومطار بغداد“.

وتابع: أن ”سحب السفارة الأمريكية يؤثر في علاقات العراق مع كثير من البعثات الأوروبية والعربية“، مشيرا إلى أن ”جميع الدول الغربية والعربية، في حالة قلق من قرار انسحاب الولايات المتحدة، حيث سيخلق هذا القرار حالة عدم ثقة دولية بالعراق“.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، الخميس الماضي، اعتقال عدد من المتورطين بعمليات قصف البعثات الدبلوماسية في العاصمة العراقية بغداد.
وتتهم واشنطن الفصائل المسلحة العراقية، التي تمولها وتدربها إيران، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على السفارة، وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين.

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