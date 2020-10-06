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الثلاثاء, 06 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 06 تشرين الأول 2020 02:15 م

النجيفي: قوى داخل العراق تريد وتسعى لقطع العلاقات ما بين بغداد وواشنطن

اثيل-النجيفي

قال القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية، أثيل النجيفي، إن هناك قوى داخل العراق، تريد وتسعى لقطع العلاقات ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، لأنها تعتقد بان وجود السفارة الأمريكية في بغداد، يشكل مصدراً للتآمر عليها.

وبين أن "هذه الجهات تسعى جاهدة لإخراج السفارة الأمريكية من العراق من خلال عمليات القصف الصاروخية المتكررة".

واضاف، أن "الحكومة العراقية تعمل على منع عمليات القصف الصاروخية المتكررة على البعثات الدبلوماسية، لكنها وعلى ما يبدو أنها لا تستطيع الجهات المنفذة لقصف أو اعتقال الشخصيات الفاعلة بخلايا الكاتيوشا، وتحجيم دورها بالبلاد".

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