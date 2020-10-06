النجيفي: قوى داخل العراق تريد وتسعى لقطع العلاقات ما بين بغداد وواشنطن

قال القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية، أثيل النجيفي، إن هناك قوى داخل العراق، تريد وتسعى لقطع العلاقات ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، لأنها تعتقد بان وجود السفارة الأمريكية في بغداد، يشكل مصدراً للتآمر عليها.

وبين أن "هذه الجهات تسعى جاهدة لإخراج السفارة الأمريكية من العراق من خلال عمليات القصف الصاروخية المتكررة".



واضاف، أن "الحكومة العراقية تعمل على منع عمليات القصف الصاروخية المتكررة على البعثات الدبلوماسية، لكنها وعلى ما يبدو أنها لا تستطيع الجهات المنفذة لقصف أو اعتقال الشخصيات الفاعلة بخلايا الكاتيوشا، وتحجيم دورها بالبلاد".