تفاصيل مخطط الميليشيات الإيرانية بقيادة العامري والمالكي في استخدام أزمة الرواتب للإطاحة بالكاظمي ونشر الفوضى ولإبقاء على الفساد

استغلت أحزاب سياسية عراقية مقربة من إيران، أزمة الرواتب التي يمر بها العراق، للنيل من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وتأليب الشارع ضده.

وتصاعدت حدة الأزمة في العراق، إثر التأخير الحاصل في تسليم الموظفين مرتباتهم الشهرية، فيما يتقاذف البرلمان والحكومة المسؤولية حول ذلك، بالرغم من مرور نحو أسبوعين على استحقاق دفع الرواتب.

وتطالب الحكومة البرلمان، بالإسراع في تشريع قانون يتيح لها اقتراض الأموال من البنك المركزي، لتمويل النفقات الجارية، ودفع مستحقات الموظفين. فيما يقول البرلمان، إن الحكومة لم تقم بالإصلاحات اللازمة خلال فترة القرض الأول في شهر يونيو/حزيران الماضي، والبالغ 15 مليار دولار.

وعلى الرغم أن الأزمة مالية وليست سياسية، إلا أن أطرافا حزبية استغلتها لمصالحها، وبدأت حملة ضد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، للنيل منه وتأجيج الشارع ضده، باستخدام عدة أدوات.

حملة إعلامية

ومنذ أيام، تنشط مؤسسات إعلامية تابعة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، الممول إيرانيا، ببث تقارير ومواد إعلامية حول تردي الخدمات في البلاد، وحاجة الموظفين إلى المرتبات الشهرية، والأثر الحاصل بسبب تأخير تلك الرواتب.

ورغم إدراك الكتل السياسية، أن الظروف التي تمر بها البلاد، خاصة أزمة أسعار النفط التي تزامنت مع القيود التي فرضها تفشي فيروس كورونا، إلا أنها تصر على زج مسألة الرواتب في معركتها السياسية ضد الكاظمي.



ويمثل ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي، وتحالف الفتح، برئاسة هادي العامري، رأس الحربة في هذه الحملة، حيث أصدر أمس الإثنين بيانا، انتقد فيه سياسات الحكومة، وطالب بصرف الرواتب بأقرب وقت.



وطالب الائتلاف في بيان رئيس الحكومة، ووزارة المالية، بـ“إيضاح كامل أمام الشعب العراقي عن ماهية أبواب صرف مبلغ الاقتراض الأول الذي تعهدت به الحكومة، أنه يكفي لدفع الرواتب إلى نهاية العام الحالي“.



وأضاف: ”نطالب الحكومة أن توضح بالأرقام إيرادات المنافذ الحدودية والضرائب والرسوم، وعلى الحكومة أن تتراجع عن موافقتها تقسيط مستحقات الدولة على شركات الهاتف النقال“.

كما اعتبر النائب فاضل الفتلاوي، أن ”تاخير الرواتب قضية مفبركة من قبل الحكومة، للحصول على موافقة البرلمان لها، لاقتراض جديد ”.

وأضاف: أن ”أصحاب الرواتب من الموظفين والمتقاعدين، وبقية الشرائح التي تستلم رواتب شهرية من الحكومة، غير مقتنعة بتبريرات الحكومة“.

يأتي ذلك، عقب أنباء عن وجود حراك يقوده العامري والمالكي، للإطاحة بالكاظمي، باستخدام العشائر، وبعض ضباط الجيش.

ويخشى العامري والمالكي أن يحل موعد الانتخابات المبكرة، الذي حدده الكاظمي مطلع يونيو 2021، وقد ضعفت شعبيّتهما تماما في الشارع الشيعي، الذي يبدو أنه مستعد لدعم رئيس الحكومة أكثر من غيره في الاقتراع القادم.



ورأى المحلل السياسي باسل الكاظمي، أن ”الكتل السياسية استشعرت الخطر مؤخرا، من إجراءات الكاظمي، فيما يتعلق بالمنافذ الحدودية، وضبط واردات الدولة، وملاحقة بعض العناصر الإجرامية. لذلك، استغلت مسألة الرواتب والأزمة المالية“، مشيرا إلى أن ”ذلك يتعلق -أيضا- بالفشل المتراكم للحكومات السابقة، وإدراك تلك الكتل أنها تقترب من خسارة نفوذها في البلاد“.



مخاوف من فقدان النفوذ

واعتبر الكاظمي ، أن ”الهدف الآخر من تأجيج الشارع العراقي، هو الإبقاء على النفوذ، وعدم محاسبة الفاسدين، ففي حال استقرار البلاد، فإن الأنظار ستتوجه إلى طبيعة الحكم والنهب الحاصل للأموال العراقية“.

وأكد أن ”الشعب العراقي أصبح واعيا لما يدور في الغرف المظلمة، والكواليس السياسية، بسبب التجارب السابقة التي مرت عليه“.



خطة متكاملة بأوامر إيرانية

الحكومة العراقية تشكل لجنة للتحقيق في استهداف البعثات الدبلوماسية

من جهته، ذكر مصدر مطلع على طبيعة الحراك السياسي، أن ”الجبهة المقربة من إيران أعدت خطة كاملة لحين الانتخابات المقبلة، تتعلق بسبل الإطاحة بالمعسكر السياسي المقابل، وعلى رأسه الكاظمي، والتيار الصدري، واستغلال الثغرات الحاصلة في عمل الحكومة، لإثارة رأي عام مضاد، يكون جاهزا خلال الانتخابات للتصويت ضد هذا المحور“.

وأضاف المصدر ، أن ”الخطة تشترك فيها قوى وأحزاب وفصائل مسلحة، وجيوش الكترونية، ومحللين سياسيين، تستهدف التيار الإصلاحي المتمثل بالكاظمي، والصدر، والعبادي، والحكيم“.

ولفت إلى أن ”هذه التوجيهات أصدرها المالكي، عقب عودته من إيران، حيث كانت طهران تتحسب من وصول تيارات لا تؤمن بها إلى سدة الحكم، كما هو حاصل في الوقت الراهن“.