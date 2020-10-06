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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 06 تشرين الأول 2020 01:28 م

لجنة نيابية تؤكد انه ليست هناك رؤية واضحة للسياسة الخارجية العراقية

علم العراق



اكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الثلاثاء، عدم وجود رؤية واضحة للسياسة الخارجية العراقية حيال القضايا التي تتطلب موقفاً رسمياً يمثل البلاد.


وعزا عضو اللجنة، مثنى امين "عدم وجود رؤية موحدة للسياسة الخارجية للدولة، إلى الانقسامات السياسية في العراق، وانقسام الفاعلين السياسيين بناء على انتماءاتهم الايديولوجية.

وأضاف أمين، أن "السياسة الخارجية للبلد غير واضحة ومنقسمة بشكل حاد أحياناً"، موضحاً أنه "حين يحصل اعتداء من دولة جارة تجد فصيلاً سياسيا مهما ينبري لتبرير الاعتداء، في حين تجد فصيلاً اخر يستنكر ويدين ويشجب.!

وتساءل: "كيف تستطيع الدولة العراقية ان تكون لها سياسة موحدة في ظل هذا الانقسام في هوية الدولة نفسها؟

وأضاف أن "هذا الامر انعكس على أداء وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء وعلى كل مؤسسات الخارجية.

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