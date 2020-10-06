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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 06 تشرين الأول 2020 01:10 م

الدراجي: لا أحد يقبل بإقراض العراق بسبب الأداء الحكومي السيء

محمد صاحب الدراجي

قال عضو اللجنة المالية النيابية، محمد صاحب الدراجي، إن وزير المالية وعد بتقديم الورقة الاصلاحية نهاية الشهر الماضي ولم يقدمها حتى الآن، مضيفا أن هناك خلل رقابي حكومي بشأن تقديم الورقة الاصلاحية للبرلمان.

وأردف أنه في حال الموافقة على الاقتراض فذلك سيكون بشروط على الحكومة، لافتا إلى أن عدم الالتزام بمقررات اوبك فيما يخص تخفيض النفط يحتاج قرارا حكومي.

وأشار الدراجي، إلى أنه لا أحد يقبل بإقراض العراق بسبب الأداء الحكومي السيء وأن الوضع في العراق دخل مرحلة الخطر جراء الازمة المالية وقد تنهار العملية السياسية، مؤكدا أن المنافذ الحدودية أفسد مؤسسة مرت على تأريخ العراق.

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