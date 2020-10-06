نائبة مستقلة : التغيير المنشود لن يحصل في ظل تحرك الأحزاب نحو الانتخابات المقبلة

اكدت النائبة المستقلة ندى شاكر ، ان التغيير المنشود من الشعب العراقي لن يحصل في ظل سيطرة ونزول الأحزاب بشكل كبير الى الشارع من اجل خوض الانتخابات المقبلة، لافتة الى ان مايجري اليوم سيكرس الطائفية والمحاصصة والمناطقية.

وقالت ، ان “هناك نزولا كبيرا للأحزاب السياسية للساحة العراقية من اجل الحصول على اكبر قدر ممكن من المقاعد النيابية خلال الانتخابات المقبلة.



وأضافت ان “التحركات السياسية الراهنة لن تغير من واقع العراق او تذهب به بالاتجاه الصحيح، بل ان ما يحصل حاليا سيكرس الطائفية والمحاصصة والمناطقية.



واشارت شاكر الى ان “التغير المنشود الذي خرج من اجله أبناء الشعب العراقي لن يحصل في ظل الإجراءات الحالية، حيث مازال البلد يدور في دوامة، وفي حال حصول الثوار او المدنيين على مقعد او اثنين داخل البرلمان فأن ذلك لن يصنع شيئا كما هو حال المستقلين داخل مجلس النواب الذين لاحول ولاقوة لهم امام مايحصل اليوم”.