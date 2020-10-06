الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري للقتال بين أرمينيا وأذربيجان

كشفت تقارير تابعة للأمم المتحدة عن مقتل أكثر من 40 مدنيا جراء النزاع المسلح بين الطرفين الأذربيجاني والأرمني في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه.



وفي مؤتمر صحفي قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان ديوجاريك، " ان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أعلن اليوم عن قلقه البالغ من المواجهات المستمرة على خط التماس في ناغورني قره باغ، داعيا إلى وقف فوري للأعمال القتالية هناك".



وتابع ديوجاريك أنه "منذ بدء الاشتباكات وحتى هذه اللحظة قتل، حسب التقارير، أكثر من 40 مدنيا وأصيب أكثر من 200 بجروح في كلا الجانبين"، مشددا على ضرورة "الالتزام بالقانون الدولي".



وأكد استعداد مكاتب الأمم المتحدة في كل من يريفان وباكو للمساعدة على تلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان عند الضرورة، لكنه أوضح أن أي من الحكومة الأرمنية أو الأذربيجانية لم توجه حتى الآن طلبا لمساعدة دولية.







