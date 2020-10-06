البياتي: حكومة الكاظمي ما زالت تتخبط في إدارة الأزمة المالية

قال المحلل السياسي كامل البياتي، إن حكومة الكاظمي مازالت تتخبط في إدارة الأزمة المالية رغم تصويت البرلمان على قانون الاقتراض ووجود أموال النفط والعوائد الأخرى من المنافذ الحدودية والضرائب وغيرها.



وأضاف أن التلويح بإعادة تظاهرات تشرين في الـ 25 من الشهر الجاري، والأزمة المالية الراهنة، كلها ستقود الى مظاهرة مليونية لم تتمكن الكتل الخرسانية في الخضراء من الصمود امامها، ومن المرجح ان يخرج ملايين الموظفين للمطالبة بإسقاط الحكومة وتغيير النظام بشكل كامل من دون الوصول الى الانتخابات في حزيران المقبل.



وأوضح أن عمر الحكومة الحالية قد يكون اقصر مما مخطط له، بسبب التلاعب بمعاش الموظفين الذين يتجاوز عددهم 3 ملايين، إضافة للشرائح الأخرى من الخريجين والمطالبين بالخدمات، كلهم شرائح ستقف ضد الحكومة من اجل اسقاطها والتأسيس لنظام جديد بعيد عن سطوة الأحزاب.

