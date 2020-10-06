بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 06 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
مستشار الكاظمي: لا توجد كوتا نسائية في قانون الانتخابات الدراجي: لا أحد يقبل بإقراض العراق بسبب الأداء الحكومي السيء مصرف الرافدين: سلف المتقاعدين 10 ملايين دينار ومن دون كفيل نائبة مستقلة : التغيير المنشود لن يحصل في ظل تحرك الأحزاب نحو الانتخابات المقبلة الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري للقتال بين أرمينيا وأذربيجان البياتي: حكومة الكاظمي ما زالت تتخبط في إدارة الأزمة المالية تقرير أمريكي: الكاظمي أمام فرصة تاريخية لاستعادة سيادة العراق والقضاء على الميليشيات لو أغلقت واشنطن السفارة الأمريكية في بغداد.. عزلة دولية للعراق وانهيار اقتصادي بعد أنباء إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد.. ارتفاع الدولار وهبوط الدينار 16 ميليشيا موالية لإيران تستهدف البعثات الدبلوماسية.. صواريخ الكاتيوشا تخرق الهدنة في العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 06 تشرين الأول 2020 12:39 م

لو أغلقت واشنطن السفارة الأمريكية في بغداد.. عزلة دولية للعراق وانهيار اقتصادي

السفارة-الامريكية

أكد مراقبون، أنه لو أغلقت الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها في العراق، فإن ذلك سيؤدي إلى عزلة دولية للعراق وانهيار اقتصادي مباشر.

وقد اعترف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في لقاء متلفز بصعوبة الموقف، فيما لو قرّرت واشنطن إغلاق سفارتها في بغداد، أو عند بلوغ الحالة بينها وبين الفصائل "غير المنضبطة" إلى حالة المواجهة.

واعتبر "أن العراق غير قادر على مواجهة العزلة الدولية، بل ستؤدي إلى انهيار اقتصادي مباشر، فقد مرّ العراق بتجربة العقوبات التي فُرضت في زمن صدّام، ورأينا انعكاساتها على الوضع في العراق، والوضع الاجتماعي، بشكل عام.

لذلك، علينا الاعتراف بأن هذه العزلة ستؤدي إلى انهيار اقتصادي مباشر، فإيرادات نفط العراق تتعلق بالولايات المتحدة، وما زالت أغلب ودائعه لديها".

من جانبه، يقول المحلل السياسي فارس الخطاب، الكاظمي ما زال، في نظر الشعب العراقي، يبدي ضعفاً تجاه القوى السياسية المتحكّمة بالنظام القائم في العراق، بدليل تجنبه ذكرهم بالاسم، وذكر القائمين بقصف المنطقة الخضراء وسواها، وعدم القيام بإجراءاتٍ يفرضها القانون عليه بوصفه مسؤولاً أول في الدولة تجاه قتلة المتظاهرين أو القائمين بعمليات التصفية والاغتيالات التي تعهد، هو ذاته، بتقديم مرتكبيها للعدالة خلال فترة وجيزة. وفي موضوع التوتر الأميركي – الإيراني الذي تنوب فيه عن إيران بعض المليشيات الولائية، وتتحدّى الدولة، ليس فقط في سلاحها المنفلت، بل بكسر هيبة الحكومة ومؤسساتها، حيث لا تعهد يمكن الوثوق به لمسؤولي هذه الحكومة دولياً، ولا وعود بالتغيير محلياً.

وأضاف، قد يختلف مصطفى الكاظمي عن سابقيه. نعم، فهو يحاول أن يجد في نهاية نفق العراق المظلم ضوءاً يمكن الاستدلال به لبداية طريق السيادة والتحسين الاقتصادي، وبناء القدرات، وهو يعلم حجم الموانع والمخاطر التي تحيط برؤيةٍ كهذه. لذلك اختار أن يكون مرناً مع الجميع داخل العراق وخارجه.

ولكن، في علم السياسة نيل المطالب المشروعة لا يأخذ بالتمنّي، بل بتوفير وسائل القوة والتغيير، مع المرونة في المنعطفات الحرجة لتحاشي الصدام قبل أوانه. لذلك، لن تغيّر أي من تهديداته الفصائل الولائية المنفلتة من واقع الحال شيئاً، لأنه يتحاشى، حتى هذه اللحظة، ذكرها بالاسم، أو التعامل القانوني مع قياداتها وأعضائها.

يقول الكاظمي، خلال حواره الذي لم يفهم العراقيون المُراد منه تحديداً أو أي جديد، إن "قرار الحرب والسلام تقرّره الدولة، وليس أطراف معينة"، وهذه الأطراف (المعينة)، في حقيقة الأمر، تحيط بالكاظمي من جميع الجهات، تحسباً لأي طارئ، أو تنفيذاً لأي متغير يُراد فرضه على الواقع السياسي العراقي من الخارج، أي إنها في حالة استعداد وجاهزية تامة.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكاظمي والميليشيات

تقرير أمريكي: الكاظمي أمام فرصة تاريخية لاستعادة سيادة العراق والقضاء على الميليشيات 06 تشرين الأول 2020 12:51 م

الدولار

بعد أنباء إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد.. ارتفاع الدولار وهبوط الدينار 06 تشرين الأول 2020 11:52 ص

ميليشيات

16 ميليشيا موالية لإيران تستهدف البعثات الدبلوماسية.. صواريخ الكاتيوشا تخرق الهدنة في العراق 06 تشرين الأول 2020 11:35 ص

الكاظمي يبحث مع برهم صالح التحضيرات للانتخابات المبكرة

برهم صالح: معركة الإرهاب مستمرة.. والكاظمي يدعو الأجهزة الأمنية إلى التعامل المهني مع المتظاهرين 06 تشرين الأول 2020 10:46 ص

العراق اولا.. الاحتجاجات في العراق

جذوة الغضب تشتعل من جديد ضد حكومة الكاظمي.. ثورة تشرين راجعة 06 تشرين الأول 2020 02:13 ص

كتائب حزب الله العراق

خاص.. كتائب حزب الله_وقاحة ميليشيات إجرامية شكلها سليماني عام 2007 وتتخذ من جرف الصخر منطلقا لأعمالها 05 تشرين الأول 2020 10:31 م

صواريخ الكاتيوشا على بغداد

استهداف "قاعدة فيكتوريا".. عودة الكاتيوشا الإيرانية الإرهابية والسفير الأمريكي يكشف هوية مطلقو الصواريخ من الحشد 05 تشرين الأول 2020 08:25 م

الكاظمي والحلبوسي

7 ملايين موظف مدني وعسكري ومتقاعد.. المساس بالرواتب يعني تفخيخ العراق والازمة يتحملها الكاظمي والحلبوسي 05 تشرين الأول 2020 08:00 م

التعليقات