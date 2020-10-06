بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 06 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
نوفل البرادعي الثلاثاء، 06 تشرين الأول 2020 11:18 ص

المجلس العالمي للتسامح والسلام يعرب عن قلقه تجاه تطور الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان

المجلس العالمي للتسامح والسلام
أعلن المجلس العالمي للتسامح والسلام أنه يتابع بقلق التطورات العسكرية والاشتباكات المسلحة بين قوات أرمينيا وأذربيجان إثر الصراع الدائر حول منطقة إقليم كاراباخ.

وأعرب أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام في بيان له بهذا الشأن أن المجلس العالمي للتسامح والسلام يدعو الى وقف كافة الاشتباكات ، والبدء بنزع فتيل التوتر عبر وقف فوري لإطلاق النار ، والتوجه نحو طاولة المفاوضات لإنهاء الصراع ، وحقن الدماء في المنطقة وتجنيبها الخسائر الاقتصادية والتنموية .

ودعا الجروان باسم المجلس العالمي للتسامح والسلام ومختلف أجهزته وأعضاءه وشركاءه، كافة الأطراف المعنية بالصراع إلى العمل على إيجاد حل سلمي للنزاع في القوقاز يضمن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار لشعوب المنطقة، ويجنبها ويلات الحرب والدمار.


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