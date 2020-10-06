محكمة كركوك تقضي بحبس مدير بلدية المحافظة الأسبق ستة أشهر

أصدرت محكمة استئناف كركوك الاتحادية، ، حكما بالحبس لمدة ستة اشهر على مدير البلدية الاسبق عبد الكريم حسن بسبب هدر تسبب به لاملاك تابعة لمديرية بلدية كركوك،.



وقال مصدر رسمي إن" محكمة مختصة في محكمة استئناف كركوك الاتحادية اصدرت حكمها، ، بالحبس لمدة ستة اشهر على مدير بلدية كركوك الاسبق عبد الكريم حسن بسبب هدر تسبب به لاملاك تابعة لمديرية بلدية كركوك".



ولفت المصدر إلى إن"الشكوى من قبل مديرية البلدية ضد مديرها السابق جاءت بسبب هدر وتلاعب في املاك البلدية".