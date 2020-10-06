ضبط ٥ كيلو جرامات من مادة الكريستال المخدرة بعملية استخباراتية في ميسان

أعلنت وكالة الاستخبارات عن ضبط(٥) كيلو غرامات من مادة الكريستال المخدرة بعملية استخباراتية في محافظة ميسان.



وقالت في بيان في بيان ان مفارزها المتمثلة بأستخبارات الرد السريع داهمت احد اوكار الجريمة المنظمة في منطقة نهر العز ضمن ميسان حيث أسفرت العملية من ضبط كميات كبيرة من مادة الكريستال المخدرة بمقدار(٥) كيلو غرامات و أسلحة خفيفة واعتدة.