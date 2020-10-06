نائب يؤكد حسم 80% من الخلافات حول الدوائر المتعددة

رجح النائب عبد الخالق العزاوي، ، حسم نهائي لفقرة الدوائر المتعددة في جلسة العاشر من تشرين الاول الجاري.

وقال العزاوي ، إن “80% من الخلافات بين القوى والكتل السياسية في ملف فقرة الدوائر المتعددة حسم وتم الانتهاء منه”، لافتا الى ان “ماتبقى امور ليست معقدة تتعلق بالكوتا ومطالبات بعض المحافظات التي تعاني من اشكالات استثنائية لكن بالمحصلة الامور ايجابية حتى الان.

واضاف، انه “يتوقع حسم التصويت على اطار عام لفقرة المتعددة في قانون الانتخابات في جلسة 10 من تشرين الاول الجاري مؤكدا بان “كل القوى مهتمة جدا بالحسم لاعطاء مرونة اكبر للمفوضية في انهاء التزاماتها خاصة وان القانون سيفرض عليها الكثير من الجهد على الارض.

وكان مجلس النواب اجل جلسة التصويت على حسم فقرة الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الجديد الى 10 من تشرين الاول الجاري بعد خلافات بين الكتل والقوى السياسية.