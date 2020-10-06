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الثلاثاء, 06 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 06 تشرين الأول 2020 10:51 ص

الرئيس الأمريكي يصل إلى البيت الأبيض بعد مغادرته المستشفى وعلاجه من كورونا

ترامب
غادر الرئيسي الأمريكي، دونالد ترامب، مركز وولتر ريد الطبي العسكري، حيث تلقى علاجا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليعود إلى البيت الأبيض.

وخرج ترامب مرتديا كمامة طبية من مبنى مركز وولتر ريد الطبي العسكري الوطني في مدينة بيثيسدا بولاية ماريلاند وتوجه إلى سيارة ليموزين نقلته إلى مروحية خاصة في رحلة قصيرة إلى البيت الأبيض.

وامتنع ترامب عن تقديم أي رد على أسئلة صحفيين حول عدد المصابين بفيروس كورونا في البيت الأبيض، مكتفيا بالقول: "شكرا جزيلا لكم".

وأكد ترامب، في تغريدة نشرها منذ قليل عبر "تويتر"، أنه سيعود قريبا إلى أنشطته في إطار الحملة الانتخابية، متمهما "وسائل الإعلام الكاذبة" بمواصلة نشر أخبار مزورة حوله.

كما ذكر المتحدث باسم حملة ترامب لانتخابات الرئاسة الأمريكية، تيم مورتو، أن الرئيس الحالي يعتزم المشاركة في المناظرة المقبلة مع منافسه الديمقراطي، جو بايدن، يوم 15 أكتوبر في ميامي.
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