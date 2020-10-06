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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 06 تشرين الأول 2020 10:49 ص

نائبة: كان الأحرى بالحكومة اعتقال المتورطين باستهداف البعثات وليس إعلان التوصل لـ"خيوط"

القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير
انتقدت النائبة ريزان شيخ دلير، ، إعلان الحكومة التوصل لـ"خيوط" تدلهم على المتورطين باستهداف البعثات الدبلوماسية، موضحة أنه كان الاحرى بالحكومة القبض على المجرمين أولا وبعدها الإعلان.

وقالت  في تصريح صحفي أن العراق بلد سائب بيد الفصائل المسلحة الخارجة عن القانون.
 واضافت"، إن "خروج المتحدث باسم الحكومة وإعلانه التوصل إلى خيوط يستدل بها على المتورطين باستهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية خطأ فادح لأنه كان على الحكومة أن تعتقل تلك الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون والتي تريد للبلد الدمار ومن بعدها تعلن عن اعتقالهم.
 واوضحت  أن "العراق اليوم يحتاج لقرارت جدية واقعية وحقيقية على ارض الواقع من قبل رئيس الوزراء، سيما أنه كان رئيسا لجهاز المخابرات ولديه معلومات كاملة عن أمن العراق ويعلم من هي الجماعات المسلحة ويعلم ايضا من هي تلك الجهات التي تطلق صواريخ الكاتيوشا على المنطقة الخضراء والجادرية والمطار والسفارات"، لافتة إلى أن "بعض السياسيين حتى الآن لا يصدقون أن السفارة الاميركية من الممكن أن تغلق في أي لحظة أو أنهم لا يريدون أن يصدقون ذلك، ولكنهم يدركون مدى خطورة الإغلاق ويعلمون أن المليشيات ودول الجوار التي تدعمها هم المستفيدون من ذلك لأن ذلك يتيح لهم العبث بمقدرات الدولة.
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