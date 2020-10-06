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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 06 تشرين الأول 2020 10:45 ص

​ الحداد : ماضون في إقرار القوانين والتشريعات الخاصة بالناجيات الآيزيديات وتأمين حياة كريمة لهن

بشير حداد
أكد النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد المضي في إقرار القوانين والتشريعات الخاصة بالناجيات الآيزيديات وتأمين حياة كريمة لهن.

وقال خلال لقائه بمكتبه الرسمي في أربيل وفداً من النساء الايزديات الناجيات من تنظيم داعش الإرهابي أن الايزيديين من المكونات الأصيلة للشعب العراقي، ودفعوا ثمناً غاليا من التضحيات بسبب إنتمائهم الديني، ونحن في مجلس النواب ماضون لإقرار التشريعات والقوانين الخاصة بالناجيات والناجين الضحايا لتعويضهم مادياً ومعنوياً، والعمل بكافة الوسائل من أجل تأهيل النساء الناجيات وتوفير الرعاية الكاملة وإعادة دمجهن إلى المجتمع وتأمين حياة كريمة لهن، وتسخير الإمكانيات والطاقات المتاحة لتأهيل البنى التحتية لمناطقهن. 

وأضاف ان : جريمة القتل الجماعي للأخوة الآيزيديين في سنجار وفي سهل نينوى التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي تركت آثارا نفسية صعبة لايمكن إزالتها بسهولة في نفسية أي فرد من ضحايا تلك الجرائم النكراء.

 واشار الى ان  مجلس النواب  حريص وجاد في سعيه لإقرار القوانين التي من شأنها رفع المعاناة وإنصاف المتضررين من كافة المكونات.

وتابع   ان مشروع قانون (الناجيات الآيزيديات) ومقترح قانون ( الإبادة الجماعية للإيزديين) الذي قدم مؤخراً للمجلس يهدفان إلى تعويض المتضررين مادياً ومعنوياً ونفسياً، وتعريف الجريمة  الواقعة بحقهم كإبادة جماعية، وتأمين الحياة الكريمة لهم، وتقديم الرعاية اللازمة وتوفير الملاذ الآمن والسكن الملائم لإيوائهم، وإيجاد فرص العمل والتحصيل الدراسي للناجيات وأبنائهن.

وبين الحداد أن مجلس النواب أنهى القراءتين الأولى والثانية لمشروع قانون الناجيات، وهناك آراء وافكار عديدة لإغناء المشروع من داخل المكون الآيزيدي ولا يتم التصويت على القانون واقراره قبل اخذ ملاحظات ومقترحات ذوي العلاقة للمكون.
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