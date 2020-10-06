نائب: المطالبات الحكومية بالاقتراض دليل عدم القدرة على تنفيذ الإصلاح الاقتصادي

اعتبر عضو اللجنة المالية النيابية أحمد مظهر الجبوري، المطالبات الحكومية بالاقتراض دليل عدم القدرة على تنفيذ الاصلاح الأقتصادي الموعود.



وقال في بيان:" تفاجأنا بمشروع قانون حكومي لاقتراض اخر والذي يعد هلاكا وتدميرا للبلاد وان استمر فسيعلن العراق افلاسه بالمستقبل القريب".



وأضاف:" ان الحكومة تحاول رمي الكرة امام مجلس النواب وتخيره بين الموافقة على اقتراض ستتحمل نتائجه الاجيال وبين تصريحات تحاول الضغط علينا بتصدير انه لارواتب بدون مصادقة المجلس على ذلك الاقتراض لاحراج المجلس وخلط الاوراق".



وأوضح الجبوري:" ان مسالة الرواتب ليست من مسؤولية السلطة التشريعية وهي من الواجبات الحكومية البحتة ومن صلب التزاماتها امام شعبها وان اي محاولة لرمي الكرة على مجلس النواب هو تنصل عن تلك المسؤولية وعن الالتزامات الواجب على الحكومة القيام بها".