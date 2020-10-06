العراق والسعودية يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

بحث السفير العراقي في المملكة العربية السعودية مع وكيل وزارة الخارجية السعودي العلاقات الثنائية وسبل تطويرها .



وقال بيان لوزارة الخارجية ان, سفير العراق لدى المملكة العربيّة السعوديّة قحطان طه خلف التقى وكيل وزارة الخارجيّة السعوديّة للشُؤُون السياسيّة والاقتصاديّة عادل بن سراج مرداد واستعرض معه العلاقات بين البلدين، وسُبُل تطويرها، بالاضافة الى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المُشترَك".