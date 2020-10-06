رئيس الجمهورية وبلاسخارت يؤكدان أهمية الانتخابات المقبلة وضمان نزاهتها



اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت ، أهمية الانتخابات النيابية المقبلة وضمان نزاهتها.



واشار صالح خلال لقائه بلاسخارت ،الى تنسيق الأمم المتحدة مع مفوضية الانتخابات في الرقابة عليها، لتُضفي على نتائجها المصداقية والثقة لدى الناخبين في اختيار ممثليهم بعيداً عن سطوة السلاح والتزوير والتلاعب ، كما تم التأكيد أيضا على ضرورة استكمال تشريع قانون انتخابي منصف وأشمل، يعكس الإرادة الحرة في الانتخاب، من دون تأثيرات او ضغوط من أي نوع، لضمان ان تكون مخرجات الانتخابات ممثلة للإرادة الحقيقية لجميع المواطنين.



وشدد الجانبان على أهمية دعم المشروع الوطني العراقي في ترسيخ سلطة الدولة وتعزيز سيادتها، وحماية البعثات الدبلوماسية، ومنع الارهاب والأعمال الخارجة عن القانون.