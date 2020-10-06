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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 06 تشرين الأول 2020 10:32 ص

الجزائر تجدد رفضها "القاطع" للتدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا

ميليشيات في ليبيا

جددت الجزائر رفضها "القاطع" للتدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا، مؤكدة أن "المقاربة السياسية" هي الحل الوحيد لتسوية الازمة في هذا البلد.

وقال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم في تصريح صحفي بمناسبة انعقاد مؤتمر وزاري نظمته الامم المتحدة وألمانيا عبر تقنية الفيديو في إطار مسار (مؤتمر برلين) الذي عقد مطلع العام الحالي حول الأزمة الليبية، إن "أي تدخل أجنبي تحكمه خلفيات سياسية وحسابات مصلحية مرفوض" مؤكدا أن "الشعب الليبي بكل اطيافه يرفض التدخل الاجنبي في بلاده".

وشدد بوقادوم على أن "الجزائر مصرة على الحل السلمي الذي تدافع عنه مع كل الشركاء وعلى رأسهم الامم المتحدة وألمانيا التي ترعى مؤتمر برلين" مبرزا أن "المقاربة الجزائرية تقوم على الحل السلمي ورفض التدخل الخارجي أيا كان مصدره ورفض تدفق الاسلحة وارسال المرتزقة بكل انواعهم الى ليبيا".

واوضح ان المؤتمر الوزاري حول ليبيا الذي يأتي بدعوة من الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ووزير الخارجية الالماني هايكو ماس "يندرج في اطار معاينة المسار الذي انطلق منذ بداية هذه السنة" مشيرا الى ان هذا المسار شهد "العديد من المشاكل والعراقيل في التطبيق".

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