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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 06 تشرين الأول 2020 10:04 ص

التميمي: المحافظات العراقية تحتاج إلى العمل المؤسساتي البعيد عن التدخل السياسي والانتخابي

رياض التميمي
أكد النائب رياض التميمي، أنه من الضروري في الفترة الحالية أن يتم عقد اجتماعات منفصلة في كل محافظة تضم المحافظين ونواب تلك المحافظات إضافة إلى رؤساء الوحدات الإدارية بهدف الوقوف على الواقع.

وأضاف أن ترأس تلك الاجتماعات يجب أن يكون لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، باعتباره رأس هرم السلطة، ويتيح له الاستماع لكل الواقع دون اي نقصان.

وأوضح أن الرئيس الكاظمي يجب أن يستمع فعليا للمحافظين والنواب ورؤساء الوحدات الادارية، خصوصا ان الدور الرقابي الذي كانت تمثله مجالس المحافظات بات الان معطل بشكل كامل.

وتابع: تحتاج المحافظات العراقية الى العمل المؤسساتي البعيد عن التدخل السياسي والانتخابي، لغرض انتشالها من الكوارث التي تغرق فيها.

وأشار إلى أن هدف الجميع هو الإصلاح وهدفكم ايضا يا رئيس الوزراء، نتمنى العمل لما يخدم مجتمعاتنا واهلنا في عموم العراق، ويحد من تحركات الفاسدين، ويعيد للعراق هيبته وللمحافظات واهلها حقوقهم.
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