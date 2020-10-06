القبض على عائلة تنتمي لداعش أثناء تسللها من الحدود مع سوريا

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية فى العراق، إلقاء القبض على عائلة معروفة بأن لها أبناء من تنظيم داعش الإرهابي، وذلك أثناء تسللها من الحدود مع سوريا بمساعدة مهربين.



ووفقا لموقع "روسيا اليوم"، قالت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، إنه تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وفصيل استطلاع لواء 66 من إلقاء القبض على عائلة تسللت من الحدود العراقية السورية فى المنطقة المحاذية لجبل سنجار فى نينوى وبمساعدة المهربين.



وأضافت، مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، أن العائلة معروفة بأن لديها اثنين من أبنائها الإرهابيين الذين تم قتلهم أثناء معارك التحرير والآخر هارب إلى احد دول الجوار، وقد تم تسليم العائلة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات بحقها.