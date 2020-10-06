بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 06 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 06 تشرين الأول 2020 09:17 ص

القبض على عائلة تنتمي لداعش أثناء تسللها من الحدود مع سوريا

اعتقال
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية فى العراق، إلقاء القبض على عائلة معروفة بأن لها أبناء من تنظيم داعش الإرهابي، وذلك أثناء تسللها من الحدود مع سوريا بمساعدة مهربين.

ووفقا لموقع "روسيا اليوم"، قالت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، إنه تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وفصيل استطلاع لواء 66 من إلقاء القبض على عائلة تسللت من الحدود العراقية السورية فى المنطقة المحاذية لجبل سنجار فى نينوى وبمساعدة المهربين.

وأضافت، مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، أن العائلة معروفة بأن لديها اثنين من أبنائها الإرهابيين الذين تم قتلهم أثناء معارك التحرير والآخر هارب إلى احد دول الجوار، وقد تم تسليم العائلة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات بحقها.
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