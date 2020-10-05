خاص.. كتائب حزب الله_وقاحة ميليشيات إجرامية شكلها سليماني عام 2007 وتتخذ من جرف الصخر منطلقا لأعمالها

دراسة جديدة: كتائب حزب الله فيلق ضمن ميليشيات الحشد الإرهابي تتشكل من 10 آلاف عنصر وتسيطر على مديرية الصواريخ

كتائب حزب الله العراق هددت الكاظمي علنا وأجرّت من حكومة عادل عبد المهدي أراضي شاسعة في جرف الصخر في بغداد



كشفت دراسة دولية، أسرار جديدة عن الميليشيا الأكثر وقاحة وإجراما في العراق، كتائب حزب الله العراق الإرهابية، وكشفت الدراسة تفاصيل ارتباطها بإيران، واكدت أنها التي تقوم بإطلاق صواريخ الكاتيوشا على السفارة الأمريكية والمنطقة الخضراء. كما لفتت الدراسة أنها أصبحت ذات سطوة بالغة داخل ميليشيات الحشد الشعبي الارهابي، وفرضت "أبو فدك" أمنيها العام رئيسا تنفيذيا للحشد بعد وفاة الإرهابي ابو مهدي المهندس.

"بغداد بوست" يترجم الدراسة وينشرها كاملة لأهميتها، على جزأين، وقد نشرت قبل ساعات للباحث حمدي مالك في موقع الحرب على الصخور war on the rocks.

وبدأت الدراسة بالتهديد الإرهابي، الذي ارسله جعفر الحسيني ، المتحدث العسكري باسم المليشيا الشيعية العراقية، كتائب حزب الله في فبراير 2018 وبعدها تزايدت الهجمكات الارهابية على قوات التحالف الدولي والقوات الامريكية في العراق، وهى الهجمات الارهابية التي دفعت وزير الخارجية مايك بومبيو، الى التهديد بإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد إذا فشلت الحكومة العراقية في إيقافها.



ويمكن القول وفق الدراسة، إن كتائب حزب الله الارهابية، أصبحت الوكيل الإيراني الأكثر خطورة في العراق. لقد شاركت في أنشطة لا تعد ولا تحصى لحماية وتوسيع نفوذ إيران في العراق والمنطقة الأوسع، وقد ساعدت في قمع الثورة العراقية تشرين 2019. واستخدمت الأراضي العراقية لشن هجمات على دولة مجاورة، هى سوريا وقامت علانية بترهيب وتهديد رئيس الوزراء الكاظمي، القائد العام. لقد توسع نفوذ الميليشيا بشكل كبير في السنوات الأخيرة ، وأصبحت الميليشيا الوكيل الأكثر موثوقية لإيران لتعزيز طموحاتها في العراق.

وقالت أنه في لبنان يلعب حزب الله هذا الدور، وفي اليمن ، الحوثيون هم من يساعدون إيران على توسيع نفوذها.



وفي العراق، تبرز كتائب حزب الله كمجموعة رئيسية تنفذ خطط إيران، وفي مقابلة بتاريخ 26 آب / أغسطس ، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مرة أخرى على الحاجة إلى وضع السلاح تحت سلطة الدولة. وفي حديثه عن الهجمات الصاروخية شبه اليومية على المنطقة الدولية ببغداد ، قال ما زلنا نعتقل من يقف وراء هذه الهجمات، وهدفها واضح وهو إحراج الحكومة.



وأكدت الدراسة، هناك العديد من الميليشيات المدعومة من إيران والتي لديها عادة عصيان أوامر رئيس الوزراء ، لكن كتائب حزب الله كانت الأكثر وقاحة، مما أدى إلى تآكل سلطة الدولة، ففي نفس اليوم الذي نُشرت فيه مقابلة الكاظمي ، نشر أبو علي العسكري رئيس القسم الأمني في كتائب حزب الله العراق الارهابية، رسالة على قناته على تلغرام يقول فيها:"كتائب حزب الله وحزب الله" الحلفاء سيقاتلونكم جميعًا في كل مكان"، وعلى الرغم من خضوعها اسمياً لمكتب القائد العام كجزء من قوات الحشد الشعبي الارهابي، تنتقد المجموعة بشدة رئيس الوزراء وسياساته.



وبعد أيام قليلة من زيارة الكاظمي للولايات المتحدة في 19-22 يوليو / تموز ، أصدر المكتب السياسي لكتائب حزب الله بيانًا ينتقد بشدة رحلته ويهدده لمحاولته توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية: من يتواطأ مع المحتلين والمتآمرين سيحاسب وهو انفلات شجعهم عليه الكاظمي نفسه.



كيف نشأت ميليشيا كتائب حزب الله العراق الإرهابية؟



في عام 2007 ، في عز الحرب الطائفية في العراق، وقت وجود المجرم نوري المالكي، توصل قاسم سليماني، الارهابي الراحل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ، إلى نتيجة مفادها أن هناك حاجة إلى ميليشيا أكثر مرونة من أجل إلحاق أقصى الضرر بالعراقيين والقوات الأمريكية. حكم سليماني أن اثنتين من الميليشيات الرئيسية التابعة لإيران - منظمة بدر وجيش المهدي ، إلى جانب الجماعات المنشقة عنهما - غير عمليتين. قرر فيلق القدس أنه بحاجة إلى نخبة جديدة أفضل تدريباً وتجهيزاً، وتحت سيطرتها للتصعيد ضد الجيش الأمريكي. جمع سليماني، بمساعدة عدد قليل من قادة الميليشيات العراقية واللبنانية (بما في ذلك أبو مهدي المهندس ، القائد الأعلى لقوات الحشد الشعبي الارهابي الذي اغتيل إلى جانب سليماني في غارة أمريكية في يناير2020) خمس ميليشيات أصغر لتشكيل "كاتا. ابن حزب الله" انضم لواء أبو الفضل العباس وكتائب كربلاء وكتائب زيد بن علي وكتائب علي الأكبر وكتائب السجاد تحت راية واحدة وتلقوا أسلحة إيرانية متطورة وتدريبات مكثفة من اللبنانيين ميليشيا حزب الله التي يديرها الارهابي نصر الله.



منذ ذلك الحين ، نمت كتائب حزب الله من مجموعة نخبوية صغيرة من بضع مئات من المقاتلين إلى واحدة من أكثر الميليشيات العراقية قدرة. تشير التقديرات إلى أن الجماعة المسلحة الارهابية، وفق الدراسة المنشورة على موقع الحرب على الصخور، لديها حاليًا ما مجموعه 10000 مقاتل ، بشكل رئيسي في العراق ولكن أيضًا في سوريا. لا تقتصر أنشطة كتائب حزب الله على العمليات العسكرية والأمنية. كما تدير الجماعة المتشددة منافذ إعلامية وتوظف مراكز ثقافية وأنشأت مراكز بحثية للترويج للإسلام السياسي الشيعي وغير ذلك. كتائب حزب الله هي الآن عضو مؤثر للغاية في قوات الحشد الشعبي الارهابي، واستغلالاً لمنصب المهندس كنائب لرئيس هيئة أركان الحشد الشعبي ، تلقت المجموعة معاملة خاصة من التنظيم. بعد وفاة المهندس ، أصرت المجموعة على أن يتم شغل منصبه من قبل قائد آخر في كتائب حزب الله. على الرغم من معارضة مجموعات مختلفة داخل قوات الحشد الشعبي ، فرضت كتائب حزب الله في شباط / فبراير أحد كبار قادتها، أبو فدك المحمداوي، كرئيس أركان لقوات الحشد الشعبي بالإنابة.



كما تسيطر كتائب حزب الله على مديريات مهمة داخل قوات الحشد الشعبي. تدير المجموعة مديرية الأمن ، التي تتطور بسرعة إلى قوة شئون داخلية قوية ذات قدرات استخباراتية وقوات خاصة. المديرية تدعم توطيد سلطة كتائب حزب الله. كما تسيطر المجموعة على مديرية الصواريخ. هذا مهم بشكل خاص ، لأن إيران أرسلت صواريخ باليستية إلى كتائب حزب الله وتعمل على نقل تكنولوجيا الصواريخ إلى الجماعة ، وهو امتياز لم يُمنح للميليشيات الأخرى الموالية لإيران. يوضح هذا أن فيلق القدس يضع كتائب حزب الله ضمن الميليشيات الأكثر ثقة. لتعزيز خططها دون أي تدقيق من الحكومة ، قامت كتائب حزب الله بتحويل منطقة استراتيجية جنوب بغداد تسمى جرف الصخر إلى منطقة محظورة. حتى عام 2014 ، كانت المنطقة مأهولة بالسكان العرب السنة. بعد تحرير المنطقة من داعش الارهابي ، منعت كتائب حزب الله السكان من العودة. أخبرتني مصادر – وفق كاتب الدراسة- في الحشد الشعبي'' أن الجماعة منحت إيجارًا من قبل الحكومة لمساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، مما حوّل المنطقة فعليًا إلى منطقة خاصة. وأكدت مصادر عراقية هذه المعلومة لباحثين آخرين. لا يسمح لأي قوة عراقية أخرى بدخول المنطقة. جرف الصخر الآن ملاذ لأنشطة كتائب حزب الله ، بما في ذلك تطوير الصواريخ. لم تذهب أي ميليشيا مدعومة من إيران إلى هذا الحد في انتهاك سيادة الدولة.

ا. ي