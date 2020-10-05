استهداف "قاعدة فيكتوريا".. عودة الكاتيوشا الإيرانية الإرهابية والسفير الأمريكي يكشف هوية مطلقو الصواريخ من الحشد

نواب: ميليشيا إيرانية بارزة هى التي تقف وراء إطلاق الصواريخ وتريد الحريق



يوم بعد يوم تضيق الخناق على الحشد الشعبي الإرهابي، الذي يدين لإيران بالولاء التام. وقد شهدت الساعات الأخيرة معلومات قوية بعدما تردد أن السفير الأمريكي في العراق كشف هوية مطلقو الصواريخ الإرهابية من ميليشيات الحشد الشعبي وعلى حكومة الكاظمي التحرك فقط إن كانت تريد استمرار الوطن.

وكشفت مصادر "للحدث"، عن تفاصيل لقاء الرئيس برهم صالح، بالسفير الأميركي لدى العراق، ماثيو تولر، وأشارت إلى أن صالح حاول أن يطمئن السفير على سلامة البعثة الدبلوماسية الأميركية، وأكد له أن العراق عازم على ملاحقة منفذي الهجمات. من جانبه، أعرب السفير الأميركي عن قلق بلاده على سلامة التواجد الأميركي في العراق، موضحاً أن خطة نقل السفارة إلى أربيل في انتظار قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وقدم السفير معلومات مهمة، عن أسماء أبرز الفصائل التي تشن هجمات الكاتيوشا على السفارة والمعسكرات الأميركية، مشدداً على أن هذه الفصائل تهدد بسلاحها العملية الديمقراطية في العراق، وتقوض جهود المجتمع الدولي لمساعدة العراقيين. وتحدثت مصادر مطلعة عن تحذيرات تلقتها العديد من قيادات الفصائل المسلحة الارهابية الإيرانية في العراق.



وأشارت المصادر إلى أن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لديه معلومات عن استهدافات لقيادات خلال الشهر الجاري، وأن الحشد الشعبي الإرهابي بات يخشى من استهداف قيادات فصائله قبل مقراته.

وتكهربت الأجواء، فبعد هدوء دام أياماً، تزامن مع تحركات واسعة لبعثة الأمم المتحدة في العراق، تجاه قوى وشخصيات مقربة من إيران، عادت مجدداً الهجمات التي تنفذها جماعات مسلحة موالية لإيران بواسطة صواريخ الكاتيوشا، حيث استهدف صاروخان معسكراً يقع في الجزء الغربي من مطار بغداد الدولي، ويُعرَف باسم "قاعدة فكتوريا"، وتوجد فيها القوات الأميركية منذ عام 2014 ضمن مهام قوات التحالف الدولي، بينما سقط آخر على حيّ الجادرية المقابل للمنطقة الخضراء، حيث تقع السفارة الأميركية، ومقرات أغلب البعثات الدبلوماسية الغربية، فضلاً عن مقرات الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية.



وقالت مصادر أمنية، إن صاروخي كاتيوشا سقطا في محيط مطار بغداد الدولي، الذي يضم جزءاً عسكرياً مخصصاً للتحالف الدولي، موضحة أن صاروخ كاتيوشا ثالثاً سقط في حيّ الجادرية المحاذي للمنطقة الخضراء التي تضم مبنى السفارة الأميركية، ولفتت إلى سماع صوت صفارات الإنذار تطلق من داخل مبنى السفارة الأميركية. ولم توقع أي من الهجمات الثلاث أيّ خسائر بشرية، باستثناء أضرار لحقت بمنزلين في حيّ الجادرية.

وشهدت بغداد إثر ذلك انتشاراً أمنياً مكثفاً فجر الاثنين على طريق مطار بغداد وفي محيط المنطقة الخضراء، بحسب ضابط في الشرطة أكد أن طيراناً مروحياً حلّق في سماء العاصمة بغداد



وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، اللواء يحيى رسول، التوصل إلى خيوط مهمة بشأن إطلاق الصواريخ تجاه المنطقة الخضراء، مشيراً إلى استمرار عمليات فرض القانون وحصر السلاح بيد الدولة. ولفت إلى أن الجهد الاستخباري هو الحاضر، لذلك اليوم العمل جارٍ وفقاً لخطة استخبارية دقيقة توصلنا من خلالها إلى خيوط مهمة بخصوص إطلاق الصواريخ"، مبيناً أن اللجان التحقيقية التي شكلت بأمر الكاظمي كانت الغاية منها الوصول إلى مطلقي الصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء، وباتجاه المواطنين، وكان آخرها في الرضوانية التي ذهب ضحيتها قتلى وجرحى. ووفقاً لنائب بارز في تحالف "الفتح"، فإن المشهد الأمني مثقل بالجهات التي تحاول المزايدة على بعضها والتنافس فيما بينها، وجرى التواصل في الساعات الماضية مع عدة فصائل أكدت التزامها التهدئة وعدم علاقتها بالهجوم، مرجحاً أن تكون الهجمات الجديدة من جناح متطرف داخل أحد الفصائل الكبيرة والنافذة في بغداد.

وبعد هى الحرب الأهلية من ناحية، وعاصفة تتتظر خروج الرئيس ترامب من مستشفى كورونا لتدك عصابات الحشد الشعبي الإرهابي فوق رؤوس قياداتها وتنتهي هذه القصة الارهابية تماما من العراق.

ا.ي