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الإثنين, 05 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 05 تشرين الأول 2020 08:00 م

7 ملايين موظف مدني وعسكري ومتقاعد.. المساس بالرواتب يعني تفخيخ العراق والازمة يتحملها الكاظمي والحلبوسي

الكاظمي والحلبوسي

مراقبون: حكومة الكاظمي تبحث الاقتراض مجددا والنواب يصر على ضوابط ورؤية

 لا تزال أزمة تأخير رواتب الموظفين في العراق لم تبارح مكانها، 15 عشر يوما تأخير ولا أفق ولا أمل في صرفها خلال الساعات القادمة.
 مصادر مطلعة، كشفت أن الازمة بين حكومة الكاظمي والنواب وقانون الاقتراض الجديد. فحكومة الكاظمي تبحث من جديد عن قرض تسد به احتياجات الموظفين ورواتبهم، بعد 15 مليار دولار اخذتهم يونيو الماضي. و"النواب" يراها حكومة الخراب فعلا لأنه اقتراض بدون رؤية ودون خطة اقتصادية..   
 وعليه تصاعدت حدة الأزمة، إثر التأخير الحاصل في تسليم الموظفين مرتباتهم الشهرية، فيما يتقاذف البرلمان والحكومة المسؤولية عن ذلك، وبالرغم من مرور نحو أسبوعين على استحقاق دفع الرواتب، إلا أن الحكومة لم تدفعها، وهو أمر نادر الحدوث، ما يشير إلى وجود أزمة مالية كبيرة.


وتطالب حكومة الكاظمي، البرلمان بالإسراع في تشريع قانون يتيح لها اقتراض الأموال من البنك المركزي، لتمويل النفقات الجارية، ودفع مستحقات الموظفين، فيما يقول البرلمان، إن الحكومة لم تقم بالإصلاحات اللازمة خلال فترة القرض الأول في شهر يونيو/حزيران الماضي، والبالغ 15 مليار دولار.
وعلق وزير المالية علي عبد الأمير علاوي: إن صرف رواتب الموظفين مسألة متعلقة بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض، منوهًا إلى أن هذه الخطوة ستعالج العجز الراهن في البلاد.
وأضاف علاوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية: أن رواتب المتقاعدين للشهر الحالي تم إطلاقها دون أي مشكلة، وأن رواتب ومخصصات الموظفين سيتم إطلاقها خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة. ولفت علاوي، وفق تقرير لـ"ارم نيوز"، أن المبالغ ستكون متوفرة في حال وافق مجلس النواب على قانون الاقتراض، مؤكدًا أن قانون الاقتراض مهم جدًا، لأنه يلبي احتياجات الدولة المالية ويعالج العجز الموجود بالموازنة.
وأظهرت أرقام غير رسمية عجزًا بنحو مليار ونصف المليار دولار في موازنة الرواتب، بعد أن غطت مبيعات النفط الشهر الماضي، نحو ثلثي الحاجة المطلوبة.


في السياق، قال الصحفي الاقتصادي، سلام زيدان: إن هناك عجزًا في تمويل رواتب شهر أيلول/ سبتمبر بقيمة 300 مليار دينار (300 مليون دولار)، وتسعى الحكومة إلى تمويله من قانون الاقتراض الجديد، للحصول على تمويل إضافي من البنك المركزي، وطرح سندات وطنية في السوق، كما حصل في 2015. مضيفا أن أي اقتراض جديد، ممكن أن يؤدي إلى تدهور في قيمة الدينار العراقي، مقابل الدولار، حيث يتم الاقتراض عادة من البنك المركزي، ما يعني ارتفاع نسبة التضخم في السوق، لافتًا إلى أهمية تنويع مصادر الدخل بشكل سريع لتلافي الأزمة الحاصلة، مثل تعظيم واردات الجباية، والكشف عن الموظفين مزدوجي الرواتب، وملاحقة الفساد، وضبط المنافذ الحدوية، وتفعيل قطاعات السياحة وغيرها.
وقال مراقبون للشأن الاقتصادي، أنه مع وجود نحو 7 ملايين موظف مدني وعسكري ومتقاعد ومستفيد، تعتبر الرواتب التي تدفعها الحكومة، العجلة المحركة للاقتصاد الداخلي في البلاد، وأي مساس بها، قد يؤدي إلى ارتدادات تشابه الحركة الاحتجاجية. كما تمول الحكومة العراقية برنامج بطاقة التموين، وهو عبارة عن مواد غذائية تمنح للمواطنين كافة كل 40 يومًا، مثل الأرز والزيت والسكر، والطحين.
ويدفع العراق نحو 50 مليار دولار، سنويًا، مرتبات إلى موظفي الحكومة، والمؤسسة العسكرية والمتقاعدين وحاملي اشتراكات الرعاية الاجتماعية، مثل المطلقات والأرامل وضحايا العمليات العسكرية، جراء المواجهة مع داعش. وذكرت وسائل إعلام محلية، أمس الأحد، أن وزارة المالية أنهت "الورقة الإصلاحية" التي وعدت بها حكومة مصطفى الكاظمي، لإصلاح الأوضاع الاقتصادية. لكن مصدرًا مطلعًا، قال لـ"إرم نيوز" إن تلك الورقة تضمنت إجراءات مرهقة قد تثير غضبًا شعبيًا، مثل تقليل الدعم عن البنزين والكهرباء، وفرض المزيد من الضرائب على بعض القطاعات، وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن ”الورقة تضمنت طلبات إلى وزارات الدولة لتعظيم إيراداتها، فضلًا عن إجراءات أخرى، تتعلق بالتقشف الحكومي وزيادة الواردات غير النفطية، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، وإعادة النظر بعدد من الشركات ذات التمويل الذاتي، ودراسة الجدوى منها.
وفي ظل السجال الحاد بين الحكومة والبرلمان، راجت أنباء عن عزم الحكومة خفض مرتبات الموظفين بنحو 30%، غير أن عضو اللجنة المالية النيابية مثنى السامرائي، نفى ذلك. وقال السامرائي في تصريحات صحفية: إن الحكومة لم تتقدم بأي قانون جديد للاقتراض لغاية الآن، كي يتأخر في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن ”الحكومة تتحمل مسألة تأخير الرواتب.
خبراء قالوا لـ"بغداد بوست" المشكلة في حكومة الكاظمي، فالرجل مشتت فعلا ولم يستطع انجاز اي ملف أو قضية ويريد العمل على الملفات كلها في نفس الوقت، وهو هكذا جاهل بالإدارة ولن ينجز اي شىء وستسقط حكومته.
أ.ي

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