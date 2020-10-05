بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 05 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
الصحة تعلن تسجيل 3808 إصابة جديدة بكورونا في عموم العراق الكاظمي يشدد على رفض ربط العمل الأمني بالجانب السياسي الميليشيات العراقية الموالية لإيران تواصل شن الهجمات العبثية على مقرات دبلوماسية برهم صالح: المعركة ضد الإرهاب في العراق ما زالت مستمرة الدليمي: لا يحق لأحد أن يفرض نفسهُ زعيماً على مكون وهو من عبدة الكراسي والدولار مانشستر يونايتد سيضم أليكس تيليس بمقابل 18 مليون باوند نائبة: المخرج الوحيد للتوافق على توزيع الدوائر الانتخابية هو الحلول الوسطية الكاظمي: الناصرية تعرضت للتهميش وتحتاج إلى وقفة جادة النصر: لا يمكن السكوت كثيرا على عدم صرف رواتب الموظفين محلل: ثورة تشرين 2020 يجب أن تتحول لمشروع سياسي يحقق مطالب الشعب
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 05 تشرين الأول 2020 04:12 م

الكاظمي يشدد على رفض ربط العمل الأمني بالجانب السياسي

مصطفى الكاظمي
عقد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، اجتماعا بالقيادات العسكرية والأمنية في محافظة ذي قار، بحضور وزير الداخلية، تم خلاله بحث الأوضاع الأمنية في المحافظة.

وأكد بحسب بيان مكتب رئاسة الوزراء، أنه "عمل ومنذ تسنم مهامه رئيساً للحكومة وقائداً عاماً للقوات المسلحة، على إعادة الثقة بالمؤسسة الأمنية وإعادة هيبتها ومكافحة الفساد داخلها، بما يساعد في تحقيق الأمن والاستقرار في عموم العراق".

وشدد الكاظمي، خلال الاجتماع، على "رفض ربط العمل الأمني بالجانب السياسي، حيث إن التداخل بينهما سيؤثر سلبا في تحقيق الأمن، ومن شأنه أيضا عدم اتخاذ القرارت الأمنية المناسبة إزاء الأحداث الأمنية، داعيا الى ضرورة بذل الجهود من أجل تعزيز الأمن في عموم أنحاء المحافظة".

كما دعا "الأجهزة الأمنية الى التعامل المهني مع المتظاهرين، ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان واحترام حرية الرأي والتعبير والتظاهر، وفي الوقت نفسه شدد على رفضه التام الاعتداء والتجاوز على القوات الأمنية وهي تؤدي مهامها الأمنية في حفظ الأمن".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
برهم-صالح

برهم صالح: المعركة ضد الإرهاب في العراق ما زالت مستمرة 05 تشرين الأول 2020 03:28 م

عالية نصيف

نائبة: المخرج الوحيد للتوافق على توزيع الدوائر الانتخابية هو الحلول الوسطية 05 تشرين الأول 2020 02:20 م

الكاظمي

الكاظمي: الناصرية تعرضت للتهميش وتحتاج إلى وقفة جادة 05 تشرين الأول 2020 02:04 م

آيات المظفر

النصر: لا يمكن السكوت كثيرا على عدم صرف رواتب الموظفين 05 تشرين الأول 2020 01:58 م

تجريف النخيل

الزراعة النيابية توصي بضرورة إيقاف عمليات تجريف بساتين النخيل ومعاقبة المتسببين 05 تشرين الأول 2020 01:04 م

فلوس

المالية النيابية : قانون الاقتراض الداخلي الجديد لم يصل البرلمان وننتظر خطوات الحكومة بشأن الرواتب 05 تشرين الأول 2020 01:02 م

رعد الدهلكي

الدهلكي: ما تصدره وزارة المالية من تصريحات تثير الاستغراب والدهشة 05 تشرين الأول 2020 12:56 م

رئيس الجمهورية برهم صالح

رئيس الجمهورية يؤكد أهمية ديوان الرقابة المالية في الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد 05 تشرين الأول 2020 12:55 م

التعليقات