الكاظمي يشدد على رفض ربط العمل الأمني بالجانب السياسي

عقد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، اجتماعا بالقيادات العسكرية والأمنية في محافظة ذي قار، بحضور وزير الداخلية، تم خلاله بحث الأوضاع الأمنية في المحافظة.



وأكد بحسب بيان مكتب رئاسة الوزراء، أنه "عمل ومنذ تسنم مهامه رئيساً للحكومة وقائداً عاماً للقوات المسلحة، على إعادة الثقة بالمؤسسة الأمنية وإعادة هيبتها ومكافحة الفساد داخلها، بما يساعد في تحقيق الأمن والاستقرار في عموم العراق".



وشدد الكاظمي، خلال الاجتماع، على "رفض ربط العمل الأمني بالجانب السياسي، حيث إن التداخل بينهما سيؤثر سلبا في تحقيق الأمن، ومن شأنه أيضا عدم اتخاذ القرارت الأمنية المناسبة إزاء الأحداث الأمنية، داعيا الى ضرورة بذل الجهود من أجل تعزيز الأمن في عموم أنحاء المحافظة".



كما دعا "الأجهزة الأمنية الى التعامل المهني مع المتظاهرين، ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان واحترام حرية الرأي والتعبير والتظاهر، وفي الوقت نفسه شدد على رفضه التام الاعتداء والتجاوز على القوات الأمنية وهي تؤدي مهامها الأمنية في حفظ الأمن".

