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الإثنين, 05 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 05 تشرين الأول 2020 02:32 م

مانشستر يونايتد سيضم أليكس تيليس بمقابل 18 مليون باوند

أليكس تيليس
سيكون مانشستر يونايتد على موعد مع إعلان عن صفقة جديدة في اليوم الأخير لسوق الانتقالات الصيفية، وذلك بعد وصول أليكس تيليس الظهير البرازيلي لنادي بورتو البرتغالي إلى إنجلترا.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ذا صن البريطانية، فإن تيليس وصل إلى مانشستر أمس، وخضع للكشف الطبي في المساء، والتقطته عدسات الكاميرا وهو يجلس في المقعد الخلفي لسيارة يقودها أحد المسئولين في النادي.

وذكر تقرير الصحيفة البريطانية، أن انتقال تيليس إلى مانشستر يونايتد من المتوقع أن يكون بمقابل 18 مليون باوند، بعد أن كان اليونايتد قد عرض في البداية دفع 12 مليون باوند، ولكن بورتو تمسك بالقيمة المادية المطلوبة.

وستكون صفقة تيليس بمثابة إضافة قوية للفريق الإنجليزي، حيث من المتوقع أن يتنافس مع لوك شو على مركز الظهير الأيسر الأساسي للفريق الذي تنتظره تحديات كبيرة هذا الموسم.

وسبق لتيليس اللعب لأندية جريميو في البرازيل، وجالاطاسراي في تركيا، وإنترميلان في إيطاليا، قبل أن تصل مسيرته لمحطتها الحالية في بورتو.
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