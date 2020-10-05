نائبة: المخرج الوحيد للتوافق على توزيع الدوائر الانتخابية هو الحلول الوسطية

أكدت النائبة عالية نصيف, اليوم الاثنين, أن المخرج الوحيد للتوافق على توزيع الدوائر الانتخابية هو استسلام القوى السياسية للحلول الوسطية.

وقالت نصيف في تصريح صحفي, إن على الكتل السياسية كافة الاستسلام للحلول الوسطية والتوافق عليها لكونها الحل المرضي للجميع في توزيع الدوائر الانتخابية, مرجحة التوافق على الحلول الوسطية ستقبل به جميع الكتل في نهاية المطاف.

وأضافت أن القبول بالحلول الوسطية هو المخرج الوحيد وان أي دعوة إلى العودة إلى قانون الانتخابات المقبل سيكون مستحيلا وكذلك مثله اعتبار القضاء الواحد دائرة انتخابية بسبب صعوبته فنيا بسبب عدم وجود إحصاء سكاني دقيق.