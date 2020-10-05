الكاظمي: الناصرية تعرضت للتهميش وتحتاج إلى وقفة جادة

قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، إن حكومته عازمة على اتخاذ قرارات "تصب في صالح" محافظة ذي قار، مؤكداً على ضرورة إطلاق المشاريع وتوفير فرص العمل لأبنائها.

وذكر الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في ذي قار، بحسب بيان لمكتبه، أن "وضع ذي قار يستحق وقفة جادة من مجلس الوزراء، وعازمون على اتخاذ قرارات تصب في صالح المحافظة وأهلها".

وأكد على ضرورة أن "يكون هناك وضع خاص للناصرية وتطلق فيها المشاريع وتوفير فرص العمل"، داعياً الوزراء إلى "بذل المزيد من الجهود لتنفيذ القرارات التي تخص محافظة ذي قار".

ومضى رئيس الوزراء إلى القول إن "الناصرية أعطتنا الكثير ويجب أن نعطيها، وهي مدينة تعرضت للتهميش وتحتاج الى الاهتمام بواقعها".

يذكر أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل، صباح اليوم الاثنين، إلى محافظة ذي قار.