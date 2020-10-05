النصر: لا يمكن السكوت كثيرا على عدم صرف رواتب الموظفين

حذر تحالف النصر بقيادة حيدر العبادي، اليوم الاثنين، من تصاعد الأزمات الشعبية لعدم وجود السيولة المالية التي تغطي رواتب الموظفين واحتياجات المواطن البسيط.



وقالت المتحدث باسم تحالف النصر آيات مظفر، إنه "لا يمكن السكوت كثيرا على عدم صرف رواتب الموظفين وعلى عقلاء القوم الجلوس والاجتماع لمناقشة تداعيات عدم صرف الرواتب بموضوعية وجدية".



وحذرت من "تصاعد الأزمات الشعبية في هذا الوقت الحساس لعدم وجود سيولة للمواطن البسيط وغياب رواتب الموظفين"، مطالبة من الجميع بـ"عدم الاستهانة بتلك التداعيات وحل المشاكل الاقتصادية بالسرعة الممكنة".



ودعت مظفر البرلمان إلى "التصويت على قانون الاقتراض مع مطالبة الحكومة أيضا بإصلاح اقتصادي سريع وملموس دون أي تسويف أو مماطلة".



يذكر أن موظفي الدولة باتوا يشعرون بالقلق بعد تصريحات من هنا وهناك فيها تلميحات لعدم وجود سيولة مالية تارة، ولقطع نحو 30 بالمئة من مرتباتهم تارة أخرى، سيما مع العجز المالي والاعتماد الريعي على النفط نفقط.

