بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 05 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 05 تشرين الأول 2020 01:24 م

محلل: ثورة تشرين 2020 يجب أن تتحول لمشروع سياسي يحقق مطالب الشعب

ساحة التحرير
أكد  المحلل السياسي ليث شير، أن ثورة تشرين 2020 يجب أن تتحول لمشروع سياسي يحقق مطالب الشعب.

وقال شبر في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، إنه "اذا كانت ثورة تشرين 19 رفعت مطالب الشعب العراقي وشبابه الثائر ومن أجل ذلك قدمت تضحيات عظيمة فإن تشرين 20 يجب أن تتحول فيه الثورة إلى مشروع سياسي يحمل على عاتقه تحقيق هذه المطالب والبدء بعملية التغيير الحقيقي".

وبين أن "مشروع الثورة الوطني هو ما نسعى إلى تحقيقه معا ليكون سورا لكل العراقيين".
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أخر تعديل: الإثنين، 05 تشرين الأول 2020 01:25 م
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