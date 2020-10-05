ضبط (6) متهمين متلبسين باستيفاء مبالغ خلافاً للقانون بمنفذ المنذرية

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن ضبط عددٍ من المُتَّهمين في منفذ المُنذريَّة الحدودي في محافظة ديالى، لقيامهم باستيفاء مبالغ ماليةٍ من العجلات التي تدخل إلى المنفذ خلافاً للقانون.



واوضحت الدائرة، في بيان ان فريق عملٍ من ملاكات مكتب تحقيق ديالى التابع للهيئة، تمكَّن من ضبط (6) مُتَّهمين؛ لقيامهم باستيفاء مبلغ 80 ألف دينار عن كلِّ عجلةٍ تدخل إلى المنفذ، بدعوى إجرائهم الفحص الإشعاعي على تلك العجلات" ، لافتة إلى أن تلك المبالغ تُجبَى بموجب وصولاتٍ مُزوَّرةٍ مزعومٍ صدورها عن وزارة الصحَّة والبيئة، وتذهب لمصلحة إحدى الشركات.



واضافت إنه :" تمَّ خلال العمليَّة ضبط اصل هويَّات المُتَّهمين، فضلاً عن اصل دفاتر الجباية وصورة ضوئيَّة من عقدٍ مُبرمٍ بين وزارة البيئة وإحدى الشركات الأوربيَّـة".



