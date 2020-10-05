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الإثنين, 05 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 05 تشرين الأول 2020 01:09 م

فتاة تهرب برفقة شاب تعرفت عليه عن طريق لعبة (البوبجي)..والشرطة المجتمعية تنهي العملية بعقد قرانهما

بوبجي


عثرت الشرطة المجتمعية على فتاة هاربة من ذويها برفقة شاب تعرفت عليه عن طريق لعبة (البوبجي) .

وقال بيان لوزارة الداخلية ان مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والاعلام  بوزارة الداخلية تمكنت من التوصل إلى المكان الذي تختبئ فيه فتاة هاربة من ذويها برفقة شاب تعرفت عليه عن طريق لعبة (البوبجي)، واسهمت  بعقد قرانهما في المحاكم المختصة".

واوضح البيان :"  ان العملية جاءت  على خلفية ورود مناشدة من مديرة جمعية الأمل العراقية تدعو  الى المساهمة بالعثور على  فتاة أبلغ والدها الذي يسكن إحدى المحافظات ، بهروبها الى بغداد ، حيث تم تشكيل فريق عمل مشترك من شعبتي التنسيق العشائري والنسوية للتحري والتقصي عن مكان تواجد الفتاة ، وتبين انها بصحبة شاب تعرفت عليه عن طريق (لعبة البوبجي)، وانهما يختبئان في إحدى مناطق بغداد العاصمة. وتمكن الفريق من الوصول إليهما والتحدث معهما بحضور والد الشاب ، بخطورة وخطأ ما اقدما عليه، وأنه مخالف للأعراف الشرعية والاجتماعية ، حيث ابديا اسفهما وندمهما على ما ارتكباه من فعل، وابدى الشاب رغبته بتصحيح خطأه والزواج بالفتاة.

واضاف :"  ان الشرطة المجتمعية ، بحضور عدد من منظمات المجتمع المدني ، اقنعت والد الفتاة بزواج ابنته من الشاب، وتمت عملية عقد قرانهما في المحاكم المختصة".

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