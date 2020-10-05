المرأة النيابية تكشف أبرز التعديلات المقترحة بشأن حضانة الأطفال

كشفت لجنة المرأة والطفل النيابية، عن أبرز التعديلات المقترحة بشأن المادة 57 المتعلقة بحضانة الأطفال.



وقالت رئيس اللجنة النائبة ميسون الساعدي في تصريح صحفي، إن "اللجنة القانونية رفعت مقترح التعديل لرئاسة البرلمان من أجل قراءته قراءة أولى "، مؤكدة بأن رئاسة البرلمان وافقت على التريث في مناقشة المادة 57 بناءً على طلب لجان حقوق الإنسان والمرأة والأسرة والطفولة والأوقاف والشؤون الدينية ومنظمات المجتمع المدني لوضع مقترحاتها حول التعديل ".

واضافت، أن "رأي اللجان النيابية خلال الاجتماعات بقاء الحضانة للأم ، مبينةً، أن "لجنة المرأة قدمت تساؤلا عن سبب التعديل وبينت اللجان الأخرى أن هناك ظلم واجحاف بالمشاهدة والاصطحاب ".



وتابعت، أن "اللجان المشاركة قدمت مقترح تغيير المشاهدة من حيث الزمان والمكان وتضمن المقترح أن تكون يومين بدلاً من ساعتين لكل اسبوع، اضافة الى وجود عطلة فصلية 15 يوماً من حق الأب أن يأخذ الأبن أو البنت خلال هذه الفترة"، موضحةً، أن "اللجنة طلبت أن يتم تعديل المادة 57 المتعلقة باقليم كردستان من حيث تغيير مكان المشاهدة ووقتها إذ كان أحد المقترحات المقدمة أن تكون المشاهدة مناصفةً بين الأب والأم لثلاثة أيام".



ولفتت إلى أن "الحضانة ستبقى بنفس مدتها والتي خصصت بعشر سنوات ومن ثم الأم ترفع طلباً بتمديدها إلى 15سنة وبعدها يخيّر المحضون بين الأم والأب"، مشيرة إلى أن "اللجنة خرجت بجملة من التوصيات من بينها تكوين لجنة فرعية تضمن نائبين من القانونية ونائبين من المرأة والأسرة ونائبين من حقوق الأنسان ونائبين من الأوقاف واثنين من منظمات المجتمع المدني على أن ينتهي عملها خلال 15 يوماً".