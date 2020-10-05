المالية النيابية : قانون الاقتراض الداخلي الجديد لم يصل البرلمان وننتظر خطوات الحكومة بشأن الرواتب





اكد عضو اللجنة المالية جمال كوجر عدم وصول قانون الاقتراض الداخلي الجديد الى مجلس النواب .



وقال كوجر في تصريح صحفي :" ان دفع رواتب الموظفين من مسؤولية وزير المالية والجهاز التنفيذي ، ونحن في الجهاز التشريعي ننتظر خطوات الحكومة بشأن دفع الرواتب واسباب تاخيرها ومن يتحمل المسؤولية ، واعلان ذلك للرأي العام ".





وابدى كوجر استغرابه من صمت الحكومة تجاه الفاسدين و عدم الاعلان عن الواردات الداخلة من المنافذ الحدودية وبيع النفط والغاز والبنزين داخل العراق وجباية المرور والكمارك والضرائب ، وهي اموال كبيرة جدا يمكن بها ادارة البلد بشكل كامل .



واكد :" ان الجهاز التنفيذي اليوم مترهل، فيما الجهاز التشريعي شبه متوقف وينتظر من الجهاز التنفيذي ماذا يريد لكي يقدم المساعدة له ، فيما لا توجد تشريعات جديدة حاكمة جوهرية تمس الواقع الاقتصادي للبلد والنهوض به ".