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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 05 تشرين الأول 2020 01:02 م

المالية النيابية : قانون الاقتراض الداخلي الجديد لم يصل البرلمان وننتظر خطوات الحكومة بشأن الرواتب

فلوس



اكد عضو اللجنة المالية جمال كوجر عدم وصول قانون الاقتراض الداخلي الجديد الى مجلس النواب .

 وقال كوجر في تصريح  صحفي :" ان  دفع رواتب الموظفين من مسؤولية وزير المالية والجهاز التنفيذي ، ونحن في الجهاز التشريعي ننتظر خطوات الحكومة بشأن دفع الرواتب واسباب تاخيرها ومن يتحمل المسؤولية ، واعلان ذلك للرأي العام ".


وابدى كوجر استغرابه من صمت الحكومة تجاه الفاسدين و عدم الاعلان عن الواردات الداخلة من المنافذ الحدودية وبيع النفط والغاز والبنزين داخل العراق وجباية المرور والكمارك والضرائب ، وهي اموال كبيرة جدا يمكن بها ادارة البلد بشكل كامل .

واكد :" ان الجهاز التنفيذي اليوم مترهل، فيما الجهاز التشريعي شبه متوقف وينتظر من الجهاز التنفيذي ماذا يريد لكي يقدم المساعدة له ، فيما لا توجد تشريعات جديدة حاكمة جوهرية تمس الواقع الاقتصادي للبلد والنهوض به ".

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