الدهلكي: ما تصدره وزارة المالية من تصريحات تثير الاستغراب والدهشة

قال النائب عن تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي، إن "ما تصدره وزارة المالية من تصريحات تثير الاستغراب والدهشة تجعلنا نعتقد أنها بالمستقبل القريب ستخاطب الشعب العراقي (احسنوا التصرف والتدبير كونكم تعودتم على الصرف الزائد)".



وأضاف، أن "ما يلفت النظر والغريب في الموضوع أن وزارة المالية ألقت بمشكلة التأخير في صرف رواتب الموظفين على مجلس النواب في وقت موعد الصرف والذي من المفترض أنها مستعدة له قبل أيام على اعتبار أن هناك خطة وزارية محكمة معدة مسبقاً من قبل وزارة المالية وجاهزة قبل أشهر أو قبل انتهاء الشهر ولا نعلم ما هي الغاية من اختيار هذا التوقيت".



وتابع، أن "التصريحات والتناقضات ما هي الا محاولة للتنصل من المسؤولية وإحراج للبرلمان والقاء الكرة في ملعبه في وقت يستعد فيه مجلس النواب لإقرار قوانين مهمة ومصيرية مثل قانون الانتخابات وقانون الموازنة العامة والمحكمة الاتحادية".

واعتبر، أن "ما يحدث هو تلاعب بقوت الموظف والمواطن العراقي وهو ما سيؤثر بصورة مباشرة على المستوى المعيشي للمواطنين ودليل واضح على فشل وتخبط وزارة المالية وعدم قدرتها على إدارة السياسة المالية والنقدية للدولة".



ودعا الدهلكي مجلس النواب إلى "استضافة وزير المالية داخل البرلمان للاطلاع على سير عمل وزارة المالية، بغية ضمان عدم تكرار تجربة إثقال العراق بالمزيد من الديون التي لا تصب لا في مصلحة العراق ولا الشعب العراقي الذي كان وما يزال يعقد الأمل بحكومة مصطفى الكاظمي بتقديم شيء ملموس من الإصلاحات ومحاربة الفساد".