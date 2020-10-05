رئيس الجمهورية يؤكد أهمية ديوان الرقابة المالية في الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أهمية ديوان الرقابة المالية في الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد.



وشدد رئيس الجمهورية خلال لقائه رئيس ديوان الرقابة المالية وكالة رافل ياسين خضير :على أهمية الدور الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية في الحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد الإداري والمالي، والارتقاء بالأنظمة الإدارية في مؤسسات الدولة، بما يعزز الشفافية والنزاهة، مؤكداً دعمه الكامل للإجراءات المتخذة من قبل الديوان لتحقيق هذه الأهداف.



من جانبه، ثمن رافل ياسين اهتمام ودعم السيد رئيس الجمهورية لعمل ديوان الرقابة المالية في القيام بالمهام المنوطة به، وتطوير عمله وتذليل المصاعب التي تواجهه، مستعرضاً لسيادته سير عمل الديوان والخطط الموضوعة للفترة المقبلة.