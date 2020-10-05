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الإثنين, 05 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 05 تشرين الأول 2020 12:13 م

ريال مدريد يتغلب على برشلونة ويختطف المعجزة رافائيل أوبرادور

رافائيل أوبرادور
بعد صراع ومنافسة بين العملاقين الإسبانيين، نجح ريال مدريد في التغلب على برشلونة، وأكمل صفقة التعاقد مع "نجم المستقبل" رافائيل أوبرادور البالغ من العمر 16 عامًا. 

 ووفقا لما أوردته صحيفة "ماركا"، اليوم الاثنين، يعد الظهير الأيسر الواعد، الذي تم التعاقد معه من ريال مايوركا، أحد أكثر اللاعبين الصاعدين موهبة، ويتوقع له المراقبون أن يحلق بعيدا في عالم كرة القدم الإسبانية. 

ووضع ريال مدريد أوبرادور على "راداره" منذ سنوات، لكنه أسرع إلى إنهاء إجراءات التعاقد معه مؤخرا، بعد احتدام السباق على توقيعه خلال الأسابيع الأخيرة. 

وكان برشلونة، الغريم الأزلي، بين تلك الأندية التي أبدت اهتمامًا بالتعاقد مع أوبرادور، لكن رغبة اللاعب كانت العامل الحاسم بعدما أكد عشقه للوس بلانكوس. 
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