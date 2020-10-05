برشلونة يسجل تعادلا من مضيفه إشبيلية في الليجا

سجل نادي برشلونة الإسباني تعادلا من مضيفه إشبيلية ضمن منافسات الجولة الخامسة من الليجا في معقل البلوجرانا "كامب نو".



أحرز"فيليب كوتينيو" هدفاً برشلونياً في الدقيقة 10، بينما سجل لإشبيلية" لوك دي يونج" في الدقيقة 8.



ورفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس بجدول الترتيب، ورفع إشبيلية رصيده إلى 7 نقاط أيضًا في المركز السادس.

