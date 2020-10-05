انتخابات غير تقليدية تنتظر العراقيين.. فرصة للقوى السياسية الجديدة للتنافس على مقاعد البرلمان

توقع مراقبون انتخابات غير تقليدية تنتظر العراقيين، سيكون فيها للقوى السياسية الجديدة فرصة لم تكن متوفرة سابقاً للتنافس على مقاعد البرلمان.

وبحسب بيان صادر عن المفوضية العليا للانتخابات، فقد تم تسجيل 230 حزباً للمشاركة في الانتخابات المبكرة المنتظرة "204 عدد أحزاب انتخابات 2018".

وأكدت المفوضية، أن 62 حزباً آخر قيد التسجيل، أي نحو 292 حزباً وحركة وتجمّعاً. وأوضحت أن 15 مليون ناخب قد تسجلوا حتى الآن من ضمن 26 مليوناً يحق لهم الاقتراع في هذه الانتخابات.

وبحسب بيان المفوضية، فإنها "ستعتمد مبدأ الشفافية في العمل لتنظيم الانتخابات المبكرة المقبلة المقررة في السادس من يونيو من العام المقبل، وفق المعايير الدولية التي تعبر عن إرادة الناخب وتعد أساساً في بناء الثقة مع الناخبين وشركاء العملية الانتخابية والمهتمين بالعملية الديمقراطية".

وأشارت إلى أنها "تناقش حالياً مع مجلس النواب عدد الدوائر الانتخابية وآلية توزيعها، وعملية اختيار الشركة الفاحصة للأجهزة الإلكترونية التي تضمن نزاهة وعدالة أصوات الناخبين وكذلك سجل الناخبين وآلية تسجيلهم بيومترياً".

وأضافت أنها "تعمل بما هو ممكن استعداداً للحدث الانتخابي المقبل، رغم عدم توفر الاحتياجات الفنية واللوجستية اللازمة لعملها، لكنها شرعت بأخذ خطوات جادة في نشاطاتها التي لا تعتمد على القانون الانتخابي والتخصيصات المالية، ومنها فتح مراكز التسجيل لاستئناف عملية التسجيل البيومتري وتوزيع بطاقة الناخب الإلكترونية البيومترية".

من جانبه، يصف النائب المستقل باسم خشّان، زيادة أعداد الأحزاب الجديدة بـ"المقالب"، معتبراً أن "الأحزاب التقليدية والقديمة، المعروفة بأكل حقوق العراقيين، عملت على تأسيس عشرات الأحزاب من أجل خداع العراقيين بالانتخابات المقبلة والحصول على أصواتهم، لتعود الأحزاب الجديدة بالتحالف مع أصولها الحزبية، فيكون مقلباً بحق المواطنين".

وكان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، قد وجّه أول من أمس السبت، مفوضية الانتخابات بمضاعفة جهودها لتسريع إكمال التسجيل البيومتري للناخبين العراقيين في أقرب وقت، استعداداً للانتخابات المبكرة.

ودعا كافة المواطنين العراقيين المؤهلين للتصويت إلى الإسراع بتحديث بياناتهم الانتخابية، للحصول على البطاقة الانتخابية البيومترية الخاصة بكل منهم.

بينما يرى المحلل السياسي والباحث أحمد الشريفي، أن "الانتخابات المقبلة ستكون النكسة الكبيرة التي تتعرض لها حكومة الكاظمي والأحزاب النافذة، بسبب المشاركة الضئيلة المتوقعة للمواطنين بالانتخابات".



