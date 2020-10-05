بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 05 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
انتخابات غير تقليدية تنتظر العراقيين.. فرصة للقوى السياسية الجديدة للتنافس على مقاعد البرلمان الخفاجي: من المقرر أن يستجوب البرلمان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي ويتجه لإقالته وزير المالية : العراق سينتقل من الموازنة التقليدية الى موازنة البرامج خلال سنة ونصف السنة القبض على ثلاثة إرهابيين عملوا بما يسمى الشرطة اللا إسلامية في نينوى بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الكاظمي في الناصرية الإعلام الأمني: سقوط صاروخي كاتيوشا في الجادرية دون خسائر بشرية البنك المركزي يباشر تنفيذ خطوات اصلاح القطاع المصرفي الصحة العالمية تنفي قرب العراق من دخول مرحلة الوباء الكامل عمليات كركوك تنفي اخلاء مقرها وتسليمه للديمقراطي الكردستاني الصحة النيابية: نتوقع ان تصل إصابات كورونا إلى 10 آلاف حالة يوميا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 05 تشرين الأول 2020 11:49 ص

انتخابات غير تقليدية تنتظر العراقيين.. فرصة للقوى السياسية الجديدة للتنافس على مقاعد البرلمان

انتخابات العراق

توقع مراقبون انتخابات غير تقليدية تنتظر العراقيين، سيكون فيها للقوى السياسية الجديدة فرصة لم تكن متوفرة سابقاً للتنافس على مقاعد البرلمان.

وبحسب بيان صادر عن المفوضية العليا للانتخابات، فقد تم تسجيل 230 حزباً للمشاركة في الانتخابات المبكرة المنتظرة "204 عدد أحزاب انتخابات 2018".

وأكدت المفوضية، أن 62 حزباً آخر قيد التسجيل، أي نحو 292 حزباً وحركة وتجمّعاً. وأوضحت أن 15 مليون ناخب قد تسجلوا حتى الآن من ضمن 26 مليوناً يحق لهم الاقتراع في هذه الانتخابات.

وبحسب بيان المفوضية، فإنها "ستعتمد مبدأ الشفافية في العمل لتنظيم الانتخابات المبكرة المقبلة المقررة في السادس من يونيو من العام المقبل، وفق المعايير الدولية التي تعبر عن إرادة الناخب وتعد أساساً في بناء الثقة مع الناخبين وشركاء العملية الانتخابية والمهتمين بالعملية الديمقراطية".

وأشارت إلى أنها "تناقش حالياً مع مجلس النواب عدد الدوائر الانتخابية وآلية توزيعها، وعملية اختيار الشركة الفاحصة للأجهزة الإلكترونية التي تضمن نزاهة وعدالة أصوات الناخبين وكذلك سجل الناخبين وآلية تسجيلهم بيومترياً".

وأضافت أنها "تعمل بما هو ممكن استعداداً للحدث الانتخابي المقبل، رغم عدم توفر الاحتياجات الفنية واللوجستية اللازمة لعملها، لكنها شرعت بأخذ خطوات جادة في نشاطاتها التي لا تعتمد على القانون الانتخابي والتخصيصات المالية، ومنها فتح مراكز التسجيل لاستئناف عملية التسجيل البيومتري وتوزيع بطاقة الناخب الإلكترونية البيومترية".

من جانبه، يصف النائب المستقل باسم خشّان، زيادة أعداد الأحزاب الجديدة بـ"المقالب"، معتبراً أن "الأحزاب التقليدية والقديمة، المعروفة بأكل حقوق العراقيين، عملت على تأسيس عشرات الأحزاب من أجل خداع العراقيين بالانتخابات المقبلة والحصول على أصواتهم، لتعود الأحزاب الجديدة بالتحالف مع أصولها الحزبية، فيكون مقلباً بحق المواطنين".

وكان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، قد وجّه أول من أمس السبت، مفوضية الانتخابات بمضاعفة جهودها لتسريع إكمال التسجيل البيومتري للناخبين العراقيين في أقرب وقت، استعداداً للانتخابات المبكرة.

ودعا كافة المواطنين العراقيين المؤهلين للتصويت إلى الإسراع بتحديث بياناتهم الانتخابية، للحصول على البطاقة الانتخابية البيومترية الخاصة بكل منهم.

بينما يرى المحلل السياسي والباحث أحمد الشريفي، أن "الانتخابات المقبلة ستكون النكسة الكبيرة التي تتعرض لها حكومة الكاظمي والأحزاب النافذة، بسبب المشاركة الضئيلة المتوقعة للمواطنين بالانتخابات".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
صرف الرواتب

الأزمة الاقتصادية تعصف بالعراق.. تأخير رواتب الموظفين والتيار الصدري: تهديد للقمة عيش المواطن البسيط 05 تشرين الأول 2020 02:51 ص

السفير الامريكي في اسرائيل

ماذا لو فاز بايدن ألعوبة اليسار وربيب أوباما؟ السفير الأمريكي بإسرائيل يعدد كوارث 05 تشرين الأول 2020 02:19 ص

صواريخ الكاتيوشا

بلبلة في العراق بسبب الكاظمي.. هل تم القبض على عناصر ايران أفراد خلايا الكاتيوشا الإرهابيين أم لا؟ 04 تشرين الأول 2020 11:08 م

اختطاف النشطاء في العراق

"اختطاف النشطاء".. عصابات إيران تمرح في العراق في غياب الدولة وعائلات تبحث عن 53 ناشطا مختطفا منذ العام الماضي 04 تشرين الأول 2020 10:36 م

عيد العراق

جريمة تناسي اليوم الوطني للعراق من جانب الكاظمي وبرهم صالح؟ هل نسيتم أيام دينية أو ميليشياوية؟ 04 تشرين الأول 2020 09:51 م

القوات الأمنية

استنفار على كافة الأصعدة ولدى مختلف الجهات.. هل تستطيع بغداد حماية البعثات الدبلوماسية من الكاتيوشا؟ 04 تشرين الأول 2020 04:36 م

ميليشيات

أبرزها: "أصحاب الكهف" و"عصبة الثائرين".. ولادة ميليشيات إرهابية جديدة في العراق لإشاعة الفوضى 04 تشرين الأول 2020 03:59 م

بلاسخارت

بعد لقائها قيادياً في ميليشيا "كتائب حزب الله".. نشطاء يهاجمون بلاسخارت 04 تشرين الأول 2020 03:11 م

التعليقات