الخفاجي: من المقرر أن يستجوب البرلمان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي ويتجه لإقالته

قال النائب عن ائتلاف النصر فلاح الخفاجي، إن البرلمان من المقرر أن يستجوب وزير المالية علي عبد الأمير علاوي ويتجه لإقالته، إضافة إلى استدعاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بسبب ازمة تأخر رواتب الموظفين.



و قال الخفاجي، إن تأخر صرف رواتب الموظفين أمر غير مقبول ولا يوجد أي مبرر له، مبينا أن الحكومة لو فرضت سيطرتها التامة على المنافذ الحدودية فسيتم توفير مليار دولار شهريا.



وأضاف، أن الكاظمي لم يحقق أي إنجاز بشأن الوعود التي قطعها منذ تسنمه رئاسة الحكومة، لافتا إلى أن حكومة الكاظمي تعمل فقط على جانب مواقع التواصل الاجتماعي.

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