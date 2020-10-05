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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 05 تشرين الأول 2020 11:38 ص

وزير المالية : العراق سينتقل من الموازنة التقليدية الى موازنة البرامج خلال سنة ونصف السنة

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وزير المالية : العراق سينتقل من الموازنة التقليدية الى موازنة البرامج خلال سنة ونصف السنة




أكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، ، أن العراق سينتقل من الموازنة التقليدية إلى موازنة البرامج خلال سنة ونصف السنة، مبيناً :" ان نسبة الضرائب لن تكون  مرتفعة، ولكن  المواطن لن يتقبلها لعدم تقديم الخدمات الضرورية.

وقال علاوي  في تصريح صحفي إن "موازنات الأعوام 2021-2023 بدأنا العمل عليها الآن، لكن لن تكون هي الأساسية، كون وزارة المالية حاليا غير قادرة على تنفيذها بطريقة كلية، بل قد تتعرقل لسنة ونصف السنة حتى نتمكن من الانتقال من طريقة رسم الموازنة التقليدية الى موازنة البرامج".

وأضاف، أن "مردودات الضرائب، غير مباشرة، وستشكل نسبة ضئيلة جدا من موارد الدولة، وهي غير مرتفعة إذا ما تمت مقارنتها بأي دولة أخرى، كون هيكل الضرائب معقولا في العراق".

وأشار إلى أن "المواطنين لن يستجيبوا للضرائب، ولربما لديهم مبرر، كون الدولة لا تقدم لهم الخدمات الضرورية، لذلك مستوى الضرائب يجب أن يكون مرتبطا بالخدمات وجودتها".

وتابع "من المفترض أننا نحصل من الضرائب على ٨ تريليونات دينار، في حين نحصل حاليا على أقل من تريليون واحد، بسبب وجود استثناءات كبيرة وإعفاءات".
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